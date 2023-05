¿La UNE pagó un videoanuncio para Badabun? Esto responde el partido

La famosa productora audiovisual Badabun publicó en el que elogia a Sandra Torres. La UNE asegura que no pagó por esto.

Badabun, una productora mexicana se volvió viral por su famoso programa de "Exponiendo infieles", aunque ese contenido ya no es producido, continúa realizando otro tipo de videos.

Recientemente en sus redes sociales compartieron un video en el que hablan de "La verdad de Guatemala", el video dura 2 minutos con 43 segundos y en pantalla aparece una presentadora explicando su experiencia al visitar el país.

"Tengo que decirles la verdad de Guatemala, el día de hoy estoy en Guatemala y no es para nada lo que yo esperaba, me dijeron que no viniera, que era un lugar inseguro y me dijeron que me iba a arrepentir y es muy triste ver que en parte tenían razón", lamenta la presentadora.

Posteriormente dice que en los primeros 15 minutos de llegar al país le clonaron la tarjeta de crédito y que habló con varias mujeres quienes le dijeron que se sienten inseguras. Pero la narrativa del video cambió a los 30 segundos.

(Foto: captura de pantalla)

"Hay algo que me puso muy feliz y que me dio mucha esperanza, todo parece indicar que Guatemala por primera vez en la historia tendrá una mujer presidenta", asegura la presentadora.

Al mismo tiempo aparecen imágenes de la candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

(Foto: captura de pantalla)

"Al parecer en Guatemala por fin llegará el cambio y les juro que eso me puso muy feliz", insiste la presentadora. Posteriormente menciona a otras mujeres que han sido líderes en otros países.

El resto del video se observa imágenes de la campaña electoral de Torres, mientras la presentadora de Badabun reitera mensajes como: "Quiero felicitar al pueblo de Guatemala por que pondrán a la primera mujer presidenta", "les juro que no se van a arrepentir", entre otros.

@badabun Tengo que decirles la verdad de Guatemala. ♬ sonido original - Badabun

¿La UNE pagó por este video?

En los comentarios del video de Badabun, varios usuarios cuestionan si este video fue pagado por la UNE, si se trata de propaganda electoral disfrazada o si fue reportado al Tribunal Supremo Electoral.

El video fue colgado en el perfil de Facebook de Badabun desde la noche de este miércoles 17 de mayo. El video ha tenido múltiples reacciones, principalmente de guatemaltecos que consideran que el mensaje fue pagado por el partido de la UNE.

Uno de los comentarios destaca: "Tuvo que soltar buenas varas la Sandrita, para que Badabun le viniera hacer un su vídeo, solo se que jamás le va tocar a ella". Otro dice: "Esa señora ya debe una tercera parte de Guatemala!! Y sigue de necia en querer quedar en el poder pero esta vez no le toca".

Soy502 consultó a la UNE y el equipo de comunicación aseguró que no pagaron por dicho video.

"Ellos vinieron (Badabun) y la buscaron porque les llamó la atención que una mujer estuviera en primer lugar en las encuestas, investigaron y se dieron cuenta que nunca ha habido una mujer dirigiendo el país", explicó la UNE.