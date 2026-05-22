Bertoni advierte el riesgo que corre la Argentina de Scaloni

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La gratitud y el "compromiso" del seleccionador Lionel Scaloni con el plantel que ganó la corona mundial en Catar 2022 puede "matar" las aspiraciones de Argentina de revalidar el título en Norteamérica, dijo a la AFP el exdelantero Daniel Bertoni.

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Campeón del mundo en 1978, cuando la Albiceleste bordó su primera estrella, el ídolo de Independiente de Avellaneda advierte además sobre la presión de sus compatriotas en la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

"Si pensás que vamos a volver a salir campeones con el nombre y por lo que hemos hecho, no es así", dice Bertoni, de 71 años, en entrevista con la AFP en Buenos Aires.

4 Goles en Mundiales anotó Bertoni: 2 en Argentina 1978 y 2 en España 1982 FIFA

Delantero potente, hábil para el desborde y con buen tiro con ambas piernas ("Como el georgiano del PSG, Kvaratskhelia", propone), Bertoni sabe la dificultad de ganar dos títulos mundiales consecutivos, algo que ningún equipo consigue desde Brasil en 1958 y 1962.

De pasado glorioso en el Rojo y actuaciones sobresalientes en Sevilla, Fiorentina y el Nápoles de Diego Maradona, Bertoni pasó a la historia por anotar el 3-1 definitivo en la sufrida final de Argentina 1978 ante Países Bajos.

Cuatro años después, en España, cuando la Albiceleste cayó en segunda fase, supo lo difícil que era defender el campeonato.

Pregunta: ¿Cómo llega Argentina al Mundial, en el que comparte grupo con Argelia, Austria y Jordania?

Respuesta: "Argentina llegó seis veces a las finales (campeón en 1978, 1986 y 2022, subcampeón en 1930, 1990 y 2014) y creo que es candidato. A veces el técnico tiene un compromiso porque lo sacaron campeón del mundo durante el otro campeonato, y ya pasaron cuatro años. Creo que lo único que puede matar a Argentina, hay que ver cómo se prepara, es el compromiso que tiene el técnico con los jugadores que lo han hecho campeón del mundo".

El mediocampista argentino Mario Kempes (izq.), y el delantero Daniel Bertoni celebran frente a los defensores holandeses Wim Suurbier y Jan Poortvliet, el 25 de junio de 1978 en Buenos Aires. (Foto: AFP)

"Es una gran presión"

P: ¿Cómo enfrenta un jugador la responsabilidad de defender el título?

R: "Es una gran presión (...) Hay que ver cómo está el grupo y cómo está el técnico, cómo puede unificar las dos cosas, hacerles saber que son los defensores del título y que hay que ir seriamente a defenderlo.

(En 1982) Hubo cosas muy feas afuera, como era la guerra de las Malvinas. Había jugadores que tenían parientes en esa guerra. Después también creímos que porque habíamos salido campeones del mundo lo podíamos revalidar, con Maradona y otros jugadores nuevos. Pero siempre es difícil, todos queremos ganarlo".

P: ¿Es perjudicial no haber enfrentado a más rivales de jerarquía en el camino a Norteamérica?

R: "No es lo mismo enfrentar a equipos de gran categoría que a equipos que por ahí no van al Mundial porque son mediocres. (Pero) la preparación va a ser cuando se junten todos. Si el grupo sigue unido, creo que se pueden aprender buenas cosas. Si está con mucho ego y no están unidos, eso puede perjudicar".

3 Mundiales ha ganado Argentina: Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022. FIFA

P: ¿Lionel Messi será determinante?

R: "Siempre es un jugador determinante. Ya es un hombre cerca de los 40 años (cumplirá 39 el 24 de junio) y hay que ver cómo está físicamente. No está jugando en un futbol de alta competencia, está en un futbol que es mucho espectáculo".

"Jugadores de gran calidad"

P: ¿Qué otras selecciones le generan expectativa para el Mundial?

R: "Francia, por los jugadores que tiene. Verdaderamente tiene para formar dos o tres equipos. España, Marruecos. De Países Bajos ninguno habla, pero es un equipo muy bien conformado. Después está Inglaterra y, de Sudamérica, Brasil".

P: La táctica, la tecnología y la preparación avanzaron. ¿Afectó la calidad de los jugadores?

R: "No. Hay jugadores de gran categoría. El problema es que el futbol de hoy, llamado moderno, es muy físico y lo único que se busca antes de construir es destruir. Y se destruye desde cómo se sale a presionar al contrario.

Después, han adoptado jugadas de otros deportes, como el PSG, que tira la pelota cerca de la línea de córner del contrario para presionar ahí enseguida. Cada uno tiene que ver cómo puede romper los esquemas tácticos. Pero el futbol lo manejarán y lo definirán los grandes jugadores".

P: El Mundial de 1978 fue polémico porque se celebró en plena dictadura. En el de 2026 también ha habido mucho ruido extrafutbolístico. ¿Cómo afecta esto a los jugadores?

R: "A nosotros no nos afectaba porque no sabíamos las cosas que estaban sucediendo en el país. Sabíamos que había un gobierno nefasto militar y que había un tipo de guerra de guerrillas, pero no sabíamos de los desaparecidos. Lo supimos después, con el tiempo. Creo que el jugador va a ir a jugar y a tratar de demostrar lo que puede hacer en un Mundial".