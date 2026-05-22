Canadá y Suiza, las favoritas del Grupo B en el Mundial 2026

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El grupo más flojo busca rey: anfitriona versus excampeona

En el grupo menos atractivo del torneo, una anfitriona y una excampeona se perfilan como favoritas.



Canadá, con el empuje de su afición, y Suiza parten como favoritas en el Grupo B de la Copa del Mundo de Norteamérica, en el que no tendrán delante a ninguna gran potencia ni antiguo campeón.

Canadá disputa su tercer mundial de la historia, tras sus anteriores participaciones en México 1986 y Catar 2022.



Bosnia y Herzegovina, que le arrebató a Italia el cupo en la repesca, y Catar, anfitriona del pasado Mundial, completan la llave.



CANADÁ



• Participaciones: 2.



• Mejor resultado: fase de grupos (1986 y 2022)



• Clasificación FIFA: 30º



• Entrenador: Jesse Marsch (USA)



Marsch confiaba en dirigir en este Mundial a su natal Estados Unidos, organizador también del certamen junto a Canadá y México. El extécnico del Leipzig y Leeds United era el claro aspirante para sustituir después de Catar 2022 a Gregg Berhalter, finalmente separado sorpresivamente del cargo. En sus planes no solo está lograr los primeros puntos de Canadá en un Mundial sino llevarlo a la fase de eliminatorias.

Asumió el cargo en mayo de 2024 con el objetivo histórico de guiar al combinado de la "hoja de maple" en su propia justa mundialista.



• Estrella: Alphonso Davies



Jugador más estelar de los tres países anfitriones, Davies es a la vez esperanza y preocupación de Canadá. El explosivo carrilero del Bayern de Múnich podría no estar listo para el debut del 12 de junio ante Bosnia y Herzegovina en Toronto debido a la lesión muscular que sufrió a principios de mes. Davies, de 25 años, apenas ha jugado una veintena de partidos esta temporada por una grave lesión de rodilla anterior pero su presencia es fundamental para Canadá, selección de la que es el único goleador en una Copa del Mundo.

SUIZA



• Participaciones: 12.



• Mejor resultado: cuartos de final (1934, 1938 y 1954).



• Clasificación FIFA: 19º



• Entrenador: Murat Yakin (SUI)



Al frente de la selección desde 2021, Yakin quiere que Suiza vuelva a hacer ruido en una Copa del Mundo. La escuadra helvética lleva dos décadas clasificándose como un reloj al Mundial pero sin superar nunca los octavos de final. El exdefensa internacional guio la gran actuación de Suiza en la Eurocopa de 2024 con la eliminación de Italia y la derrota en cuartos ante Inglaterra en penaltis.



• Estrella: Granit Xhaka

El mediocampista disputa su cuarta Copa del Mundo en 2026.



En su cuarto Mundial seguido, Xhaka es referente indiscutible de Suiza tras el paso a un costado de Xherdan Shaqiri. El mediocampista, de 33 años, seguirá agrandando su récord de 144 partidos internacionales. El exmotor del Arsenal y Bayer Leverkusen milita desde hace un año en el Sunderland inglés.

BOSNIA Y HERZEGOVINA



• Participaciones: 1.



• Mejor resultado: fase de grupos (2014).



• Clasificación FIFA: 65º



• Entrenador: Sergej Barbarez (BIH)



Como jugador, Barbarez disputó 47 partidos como internacional y desarrolló casi toda su carrera en la Bundesliga con clubes como el Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen. También jugador de póker, Barbarez tomó las riendas del banco en 2024 y en marzo le hizo una jugada maestra a Italia en la repesca dejando a la Azzurra fuera de un tercer Mundial seguido.

Džeko lideró a su selección y consiguió la segunda clasificación de Bosnia a una justa mundialista.



. Estrella: Edin Dzeko



A sus 40 años, el exatacante del Manchester City y el Inter de Milán repetirá como el emblema bosnio en el que será el segundo Mundial del país. El actual delantero del Schalke 04, máximo goleador de la selección con 73 goles, convirtió un tanto en el triunfo 3-1 ante Irán en Brasil 2014, primero de Bosnia en una Copa del Mundo.



CATAR



• Participaciones: 1.



• Mejor resultado: fase de grupos (2022).



• Clasificación FIFA: 55º



• Entrenador: Julen Lopetegui (ESP)



El exportero tendrá su primera experiencia mundialista después de que fuera destituido por España a días del debut en Rusia 2018 por anunciar su futuro fichaje por el Real Madrid. Tras ganar la Europa League con el Sevilla en 2020, Lopetegui se hizo cargo de Catar en mayo de 2025 y la clasificó por primera vez a un Mundial por méritos deportivos.



• Estrella: Akram Afif

Catar logró su boleto a la Copa del Mundo de Norteamérica por méritos deportivos.



Mejor Futbolista de Asia en 2024, Afif es la bandera de un plantel nutrido de la liga local. El delantero del Al-Sadd SC volverá a la carga tras ser titular en las tres derrotas de Catar ante su público en el Mundial de 2022.