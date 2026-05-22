México obligado a ganar el Grupo A en el estadio Azteca

-

A 20 días de la cita mundialista: La radiografía del Grupo A. México, el gran favorito

Como anfitrión, México está obligado a terminar como líder del Grupo A del Mundial de Norteamérica 2026, más aún porque en la primera fase jugará dos partidos en el estadio Azteca, donde solo sufrió dos derrotas en competencias oficiales durante los últimos 60 años.

Javier Aguirre participará en su quinto mundial.



Con una importante legión europea, el Tri jugará contra Sudáfrica y República Checa en el mítico estadio de la Ciudad de México, y únicamente saldrá a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur, el segundo favorito del grupo para avanzar a la siguiente ronda.

De ganar el grupo, México se mantendría en el Azteca para los dieciseisavos de final, y si sale avante repetiría en esta cancha durante los octavos.

MÉXICO



• Participaciones: 17

• Mejor resultado: cuartos de final (1970 y 1986)

• Clasificación FIFA: 15

• Entrenador: Javier Aguirre (MEX)



"El Vasco" vivirá su quinta Copa del Mundo. Como jugador fue parte de la única selección mexicana que llegó al quinto partido, en México 1986. Fue ayudante de campo en Estados Unidos 1994. Como entrenador dirigió al Tri en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, y en ambos sufrió la eliminación en octavos. Aguirre exige a sus jugadores carácter y personalidad, más aún porque jugarán el Mundial "en casa".



• Estrella: Raúl Jiménez



A más de cinco años del choque de cabezas que tuvo con David Luiz, Jiménez sigue vigente en Inglaterra. Con 25 años es uno de los goleadores del Fulham y es el séptimo máximo anotador latinoamericano en la Premier League. Este especialista en el cobro de penales lleva 45 goles y persigue el récord de 52 de Javier "Chicharito" Hernández.

SUDÁFRICA

• Participaciones: 3

• Mejor resultado: fase de grupos

• Clasificación FIFA: 60

• Entrenador: Hugo Broos (BEL)



Como futbolista jugó el Mundial de 1986 con la selección belga. Dos años después comenzó su trayectoria como director técnico, que ha tenido dos interesantes episodios con selecciones africanas: en 2017 ganó la Copa de Naciones con Camerún y en 2025 clasificó a Sudáfrica a la Copa del Mundo. Su último desafío antes del retiro será llevar a los Bafana Bafana por primera vez a la segunda ronda mundialista.



• Estrella: Lyle Foster

La selección sudafricana estuvo vetada por la FIFA durante décadas debido a su sistema de segregación racial.



A sus 25 años, este delantero destaca en el Burnley inglés por su habilidad y precisión. Internacional sudafricano desde 2018, afrontará el Mundial de 2026 tras superar problemas de salud mental, entre ellos depresión y ansiedad, que le impidieron disputar la Copa África de Naciones.

COREA DEL SUR



• Participaciones: 10

• Mejor resultado: cuarto (2002)

• Clasificación FIFA: 25

• Entrenador: Hong Myung-bo (KOR)



Jugó cuatro Mundiales en su ejemplar trayectoria como defensa: desde Italia 1990 hasta Corea-Japón 2002 en el que llegó a semifinales. Tras su retiro en 2005 ha forjado una respetable carrera como director técnico con etapas en selecciones de edad limitada; con la sub-23 ganó el bronce olímpico en 2012. Desde 2024 es el jefe del representativo surcoreano mayor.



• Estrella: Son Heung-min

Ostenta el récord histórico de ser el máximo goleador asiático en los mundiales, con 3 tantos.



Son dejó atrás su década brillante en el Tottenham Hotspur, equipo con el que se convirtió en el máximo anotador asiático en la Premier League. Desde 2025 es una de las luminarias de la MLS con Los Ángeles FC. Con 33 años, aprovechará el Mundial 2026 para agrandar su marca de más partidos con Corea del Sur y para tratar de quitarle a Cha Bum-Kun el récord de máximo anotador.



REPÚBLICA CHECA



• Participaciones: 9

• Mejor resultado: segundo (1934 y 1962)

• Clasificación FIFA: 41

• Entrenador: Miroslav Koubek (CZE)



Asumió el mando en diciembre de 2025 tras la destitución de Ivan Hasek. Llegará al Mundial 2026 con 74 años y solo dos partidos oficiales al frente de Chequia: los dramáticos repechajes contra Irlanda y Dinamarca, para concretar el regreso de su país al Mundial tras 20 años de ausencia.



• Estrella: Tomás Soucek

Su clasificación se confirmó el 31 de marzo de 2026 tras empatar 1-1 y derrotar 3-1 a Dinamarca en la tanda de penales.



Con casi 10 años como seleccionado, es el gran líder del equipo checo. Tiene 31 años y juega para el West Ham desde 2020. Es un centrocampista todoterreno con peligroso juego aéreo gracias a su estatura de 1.92 metros.