Convocatoria de España deja fuera a jugadores del Real Madrid

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Lamine Yamal lidera la lista de España para el Mundial 2026, en la que no figura ningún jugador del Real Madrid.

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El Real Madrid no contará con representación española en un Mundial por primera vez en la historia.

Hasta ahora, la edición con menos madridistas en La Roja había sido en el Mundial de Brasil 1950, con un solo jugador blanco en la selección española, Luis Molowny.

Los defensas del Barcelona Eric García y del Atlético de Madrid, Marc Pubill, son las novedades de la nómina, mientras que el delantero del Barcelona, Lamine Yamal, pese a no haber jugado en las últimas semanas por lesión, lidera la lista de España para el Mundial 2026.

"No miro si un jugador viene de un club o de otro. Miro de forma global si puede ser jugador de la selección española", afirmó el seleccionador español, tras hacer pública la lista este lunes, al ser preguntado por la ausencia de futbolistas madridistas.

Luis de la Fuente no duda en colocar a España entre los principales aspirantes a ganar la Copa del Mundo, dieciséis años después del éxito en Sudáfrica. (Foto: Redes Sociales)

Asimismo, De la Fuente también destacó la "polivalencia" de Pubill, que aún no debutó con La Roja, para justificar su elección. "Puede jugar de lateral o central", añadió el seleccionador español, que insistió en el "gran rendimiento esta temporada" del jugador del Atlético y de Eric Garcia.

"Hemos creído que era el momento oportuno porque están en un momento muy bueno", añadió De la Fuente sobre los dos defensas. El seleccionador español ya había advertido en varias ocasiones de la posibilidad de incluir jugadores que todavía no se hubieran estrenado con la selección absoluta.

Además, el De La Fuente añadió que no duda en colocar a España entre los principales aspirantes a ganar la Copa del Mundo, dieciséis años después del éxito en Sudáfrica.

"Lo digo claramente, ¿nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí, pero eso no garantiza nada", dijo De la Fuente.

Estos serán los jugadores de la selección española para el Mundial. (Foto: Redes Sociales)

Luis de la Fuente no duda en colocar a España entre los principales aspirantes a ganar la Copa del Mundo, dieciséis años después del éxito en Sudáfrica.

"Lo digo claramente, ¿nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí, pero eso no garantiza nada", dijo De la Fuente.