Messi enciende las alarmas a semanas del Mundial tras lesionarse con el Inter Miami

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Messi encendió las alarmas este domingo tras salir lesionado durante la victoria del Inter Miami por 6-4 frente al Philadelphia Union.

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El capitán del conjunto rosa pidió el cambio al minuto 73 luego de sentir molestias en la pierna izquierda y abandonó el terreno de juego caminando directamente hacia el vestuario, a menos de tres semanas del inicio del Mundial.

Antes de salir, el 10 había colaborado con dos asistencias en un partido repleto de goles, en el que el uruguayo Luis Suárez fue la gran figura con un triplete. El argentino Germán Berterame también destacó con un doblete.

¡¡¡ALERTA MUNDIAL!!!



LEO MESSI PIDIÓ CAMBIO AL 73' POR MOLESTÍAS Y SE FUE DIRECTO AL VESTIDOR



Esperemos que sea solo un susto



via @MLS en Apple pic.twitter.com/WQ4pvE2g31 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 25, 2026 El encuentro tuvo un primer tiempo frenético que terminó igualado 4-4, pero en la recta final, el charrúa apareció nuevamente para darle la ventaja definitiva a las garzas, mientras Rodrigo De Paul selló el triunfo en el tiempo añadido.

Con esta victoria, el equipo de Florida se mantiene en la pelea por la cima de la Conferencia Este antes del parón de la MLS por la Copa del Mundo, mientras se esperan noticias sobre el estado físico de la "Pulga".