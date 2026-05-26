EE.UU. sin margen de error en el Grupo D del Mundial 2026

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Máxima presión. Estados Unidos como anfitrión, sin permiso de tropiezos

Soportando el peso de ser el anfitrión, la selección de Estados Unidos que dirige Mauricio Pochettino no puede fallar en el Grupo D del Mundial Norteamérica 2026, donde la esperan Paraguay, Turquía y Australia.

La selección de las estrellas no tiene enfrente a grandes potencias ni excampeones, pero sus tres rivales presentan argumentos para aspirar a clasificar a dieciseisavos de final.

Paraguay vuelve a la máxima competencia del futbol 16 años después de su última aparición, bajo el mando de otro timonel argentino, Gustavo Alfaro.

Estados Unidos

• Participaciones: 11

• Mejor resultado: tercer puesto (1930)

• Clasificación FIFA: 16º

• Entrenador: Mauricio Pochettino (ARG)

En 1994, Estados Unidos organizó la Copa del Mundo con mayor asistencia de público en la historia del torneo

Con su prestigiosa experiencia en Europa, Pochettino tiene la misión de que Estados Unidos seduzca a su afición en este Mundial, en su propia casa. El extécnico del Tottenham y Paris Saint-Germain fue la gran apuesta del anfitrión tras el fin de la turbulenta etapa de Gregg Berhalter. Pochettino, de 54 años, vivirá su primer Mundial como entrenador después de disputar como defensa el de Corea-Japón 2002.

• Estrella: Christian Pulisic

Christian Pulisic es el jugador más joven en capitanear la selección estadounidense a los 20 años.

El atacante del Milan es la figura más reconocida de un grupo con pocas estrellas de renombre. El Capitán América ya fue el emblema de EE.UU. en el Mundial de Catar 2022, donde cayó en octavos de final. En su tercera temporada en el Calcio, el exdelantero del Chelsea ha ido de más a menos hasta perder la titularidad del conjunto rossoneri.

Paraguay

• Participaciones: 8

• Mejor resultado: cuartos de final (2010)

• Clasificación FIFA: 40º

• Entrenador: Gustavo Alfaro (ARG)

La selección de Paraguay ha participado en 8 Copas del Mundo.

Tras dos décadas en los bancos argentinos, Alfaro se ha especializado en conducir a selecciones sudamericanas al Mundial. A Ecuador la clasificó a Catar 2022, donde cayó en fase de grupos, y ahora quiere dar un paso más allá con Paraguay, ausente desde Sudáfrica 2010. El único paso en falso del argentino, de 63 años, fue su breve paso por Costa Rica, que abandonó en 2024 tras solo nueve meses para asumir en el combinado guaraní.

• Estrella: Julio Enciso

Julio Enciso, "La Joya", el mediapunta nacido en Caaguazú llega a United 2026 en un momento cumbre de su carrera.

El mediapunta estaba llamado a liderar a Paraguay desde que debutó en primera división a los 15 años y en la selección absoluta a los 17. Después de tres campañas en el Brighton, en 2025 fue vendido al Estrasburgo francés con la opción de dar el salto al Chelsea, club que forma parte del mismo conglomerado empresarial.

Turquía

• Participaciones: 2

• Mejor resultado: tercer lugar (2002)

• Clasificación FIFA: 22º

• Entrenador: Vincenzo Montella (ITA)

Tras clasificar a su primer Mundial en Suiza 1954, Turquía desapareció del mapa mundialista durante 48 años.

El artista goleador en su etapa de jugador, Montella ha priorizado el orden defensivo a lo largo de su ya extensa trayectoria como entrenador a los 51 años, con etapas en la Roma, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan y Sevilla. Tras un breve y exitoso paso por el Adana Demirspor de Turquía, asumió las riendas de la selección de este país en 2023 y la revitalizó con un gran papel en la Eurocopa de 2024, cuando se quedó cerca de las semifinales, y el primer boleto mundialista desde 2002, logrado en la repesca europea.

• Estrella: Arda Güler

Arda Güler lidera a la selección de Turquía que ha clasificado a la Copa Mundial 2026.

A sus 21 años, Güler quiere desplegar todo su talento en la mayor vitrina del futbol tras una temporada agridulce con el Real Madrid. En medio de los escándalos y la sequía de títulos del gigante español, Güler hizo el complicado tránsito de promesa a titular. En su selección es el emblema de una prometedora generación que incluye a otras perlas como Kenan Yildiz.

Australia

• Participaciones: 6

• Mejor resultado: octavos de final (2006 y 2022)

• Clasificación FIFA: 27º

• Entrenador: Tony Popovic (AUS)

En 4 de los Mundiales que ha disputado (1974, 2006, 2014 y 2022), Australia se enfrentó en su grupo a la selección que terminaría levantando la copa.

Como defensa central, Popovic formó parte de la selección dirigida por Guus Hiddink que alcanzó los octavos en el Mundial de Alemania 2006. En 2024 reemplazó en el banquillo a Graham Arnold, quien también guió a Australia hasta octavos en Catar 2022.

• Estrella: Mathew Ryan

Mathew Ryan ha disputado los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, sumando diez encuentros en la máxima cita del futbol.

El veterano arquero del Levante español capitaneará a los Socceroos en el cuarto Mundial de su carrera.