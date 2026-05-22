Futbolistas ingleses que no serían convocados a United 2026

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El experimentado defensa central Harry Maguire dijo estar "completamente abatido" después de que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, le comunicó que no será convocado para el Mundial 2026.

El técnico alemán desvelará este viernes la lista de 26 hombres elegidos para el torneo que iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, pero ya ha comenzado a avisar personalmente a los no llamados.

“ Estaba seguro de poder desempeñar un papel importante para mi país después de la temporada que he realizado. La decisión me ha dejado en shock. Deseo lo mejor a todos los jugadores. ” Harry Maguire, defensa inglés.



Maguire, que ha jugado 66 partidos con Inglaterra, estuvo en dos Mundiales con el equipo de los Tres Leones, Rusia 2018 y Catar 2022.



Fue titular durante la Eurocopa jugada en 2021 y en la que su selección fue subcampeona. Se perdió por lesión la Eurocopa de 2024, donde Inglaterra también quedó en el segundo lugar.

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A sus 33 años, Maguire ha vuelto a ser titular indiscutible en el Manchester United en la segunda mitad de la temporada, a las órdenes de Michael Carrick, que en enero asumió de manera interina el puesto tras la salida del anterior entrenador, el portugués Rúben Amorim.



Según la prensa inglesa, Maguire se sumaría a jugadores como Cole Palmer del Chelsea, Phil Foden del Manchester City, Luke Shaw del Manchester United, Levi Colwill del Chelsea, Fikayo Tomori militante en el AC Milan y Adam Wharton del Crystal Palace.

Medios ingleses afirman que Cole Palmer podría quedar fuera de la convocatoria mundialista debido a lesiones que no le han permitido estar en plena forma.



La sorpresa



Medios internacionales aseguran que la mayor sorpresa en la convocatoria de Tuchel sería la incorporación del delantero Noni Madueke del Arsenal.