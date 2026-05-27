Mundial 2026
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Jugador menos conocido rumbo a Mundial FIFA 2026 se hace viral gracias a las redes

  • Por Selene Mejía
27 de mayo de 2026, 11:07
Así será el mundial de la FIFA 2026. (Foto: Oficial)

Así será el mundial de la FIFA 2026. (Foto: Oficial)

El generador de contenido Valen Scarsini impulsa una campaña para el futbolista menos conocido que participará en el Mundial FIFA 2026

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Tim Payne integra la selección de nueva Zelanda y ha logrado visibilidad a través del álbum coleccionable con motivo de la fiesta mundialista. 

Scarsisi se propuso investigar al atleta de todos los equipos que serán parte de este evento y notó que Tim era el menos conocido, contando incluso en sus redes sociales con 4 mil seguidores. 

tim payne

"Y si hacemos protagonista del mundial al futbolista menos conocido...qué pasaría si hubiese un jugador que nos una a todos, sin importar nuestra nacionalidad?, dijo en un video. 

Según su investigación futbolera, encontró en Tim el perfecto para este experimento social. 

Nueva Zelanda es parte del grupo G. "Es defensor y tiene una tarea difícil, esperar que su país gane su primer partido en un mundial", explicó. 

tim payne

Valen invita a todos a seguirlo a sus redes "hay que empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados y hacer videos alimentando la leyenda de Tim Payne" agregó. 

En cuestión de horas el jugador ganó millones de seguidores de América Latina, convirtiéndolo en un fenómeno. 

MIRA: 

@elscarso QUE SEA EL PROTAGONISTA DEL MUNDIAL ‼️ #greenscreen #tiktokdeportes #tiktokfootballacademy #futbol #argentina ♬ Famous Mozart's Turkish March(872150) - East Valley Music

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