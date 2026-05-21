Mundial 2026: México lanza campaña contra grito homofóbico

-

Con el objetivo de erradicar los gritos homofóbicos en los estadios mexicanos durante el Mundial de 2026, la Federación Mexicana de Futbol lanzó este jueves una campaña con la participación de Hugo Sánchez, Javier Aguirre y otros mundialistas de 1986.

Otras notas: La novedad en la convocatoria alemana de cara a United 2026

"La ola sí, el grito no" es el nombre de las acciones que consisten en alentar a los aficionados a apoyar mediante la ola, el movimiento ondulatorio en las tribunas que resultó muy popular en el Mundial México 1986.



"Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la Selección Nacional de México con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA", anunció la FMF en un comunicado.

DI NO A LA DISCRIMINACIÓN. ✋



La FMF presenta una nueva campaña para alentar en los estadios: #LaOlaSíElGritoNo. pic.twitter.com/DqdJIh2hNU — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 21, 2026



El grito discriminatorio de "eeeeeh, p..." que los aficionados mexicanos lanzan cada vez que el portero rival despeja el balón comenzó a escucharse en los partidos oficiales del Tri en el torneo preolímpico de 2004.



Esta expresión homofóbica se escuchó en el Mundial de Brasil 2014 y ocasionó que en Rusia 2018, tras el partido contra Alemania, la FIFA multara a la FMF con 10 mil francos suizos (unos 90 mil quetzales de la época).



La campaña constará de dos etapas. La primera, del 21 al 31 de mayo, consta de mensajes con algunos mundialistas de 1986 como Fernando Quirarte y Luis Flores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Federación Mexicana de Futbol (@fmf)



En la segunda, del 1 al 30 de junio, Hugo Sánchez y Javier Aguirre reforzarán el mensaje.



La campaña se desplegará a través de plataformas digitales y en los últimos partidos de preparación de la selección mexicana: contra Ghana (22 de mayo en Puebla), Australia (30 de mayo en Pasadena) y Serbia (4 de junio en Toluca).



La selección mexicana inaugurará el Mundial el 11 de junio en el estadio Azteca contra Sudáfrica.

Según un comunicado de la FMF, "La Ola" fue un movimiento de unión que se inmortalizó desde hace 40 años.



En aras de erradicar el grito, la FMF y la Concacaf han establecido en sus torneos un protocolo de acción dividido en tres fases: detener el partido, el retiro temporal de los jugadores a los vestidores y la suspensión definitiva del juego.