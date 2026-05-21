La novedad en la convocatoria alemana de cara a United 2026

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A 21 días del inicio del Mundial 2026, Alemania confirmó su lista final. El portero Manuel Neuer regresa a la Mannschaft tras aproximadamente 700 días sin ser parte del grupo.

“ Todo el mundo conoce el aura de Manu, las cualidades que tiene y lo que le aporta al equipo. Va a ayudar. ” Julian Nagelsmann, técnico de Alemania.

Neuer, capitán y portero del Bayern Múnich con 40 años, había anunciado su retiro del combinado nacional en 2024, para centrarse en los objetivos del club. Sin embargo, con la ausencia del arquero barcelonista Ter Stegen, su regreso fue inminente.

“ Manu ha mostrado de nuevo un nivel de rendimiento muy constante esta temporada y, sencillamente, porque es Manuel Neuer. ” Julian Nagelsmann, seleccionador alemán.

El último partido de Manuel Neuer con "Nationalelf" (El Once Nacional) fue en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en la que perdieron contra España.

Las lesiones



Ter Stegen había sido nombrado portero número 1 de Nagelsmann, pero la suma de todas las lesiones e intervenciones entre septiembre 2024 y julio 2025, le impidieron ser opción para United 2026.

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El arquero Oliver Baumann del Hoffenheim había escalado a ser la primera opción del seleccionador alemán.



Por su parte, Neuer presentó molestias en el gemelo (parte posterior) de la pierna izquierda el pasado fin de semana, en la última jornada de la Bundesliga, por la que tuvo que ser sustituido, poniendo en duda su participación en los siguientes duelos del club bávaro.

Alemania está encuadrada en el Grupo E y se enfrentará a Curazao el 14 de junio en Houston.



Junto a Neuer, en el listado apareció Lennart Karl de 18 años, un joven promesa y revelación de la temporada en la Bundesliga con el Bayern.



Alemania integra el Grupo E. En su debut se enfrentará a Curazao el 14 de junio en Houston, luego jugará ante Costa de Marfil el 19 de junio en Toronto y a Ecuador el 24 de junio en Nueva York.



Lista de Alemania para el Mundial



Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart)



Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Fráncfort), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Malick Thiaw (Newcastle)

Atacantes: Nadiem Amiri (Maguncia), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern Múnich), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle)



El portero Jonas Urbig del Bayern Múnich no figura en la lista, pero formará parte de la expedición de Alemania, confirmó Nagelsmann este jueves.