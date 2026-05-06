Organizaciones piden reforzar seguridad durante el Mundial

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La cita mundialista está cada vez más cerca y en México se encienden las alarmas. Organizaciones de sociedad civil han solicitado a las autoridades mexicanas que refuercen las medidas de seguridad, además, piden que se restrinja la venta y consumo de alcohol durante los eventos deportivos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que en los FIFA Fan Fest no se tiene autorizada la venta de alcohol, sin embargo, Samuel García, gobernador de Nuevo León, ofreció bebidas alcohólicas gratuitas.

Claudia Sheinbaum, anunciara que en los FIFA Fan Fest no habrá venta de alcohol.

El director de Salud, Erick Antonio Ochoa, hizo un llamado a los poderes de Gobierno para que establezcan medidas estrictas en cuanto a la comercialización de bebidas alcohólicas en la vía pública durante las justas "a fin de evitar siniestros viales, riñas y otras conductas que generan violencia", señaló este miércoles.

En ese mismo sentido, Judith Senyacen Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advirtió que el consumo de alcohol provoca unas 115 muertes diarias en México.

Por su parte, Fernando Peregrina de FUNDAMEX señaló que existe suficiente evidencia científica que demuestra cómo tomar bebidas alcohólicas, está íntimamente relacionada con el desarrollo de cáncer.

El Mundial no debería ser excusa para relajar la regulación del alcohol.

Organizaciones de la sociedad civil llaman a implementar medidas estrictas para el control de su venta en eventos masivos.

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6 de mayo⁰⏰ 10:00 hrs⁰ En vivo por… pic.twitter.com/jCAnX6UtEx — Salud Justa Mx (@SaludJustaMx) May 5, 2026

Violencia feminicida



Organizaciones feministas se sumaron al llamado, alertando sobre la relación entre el consumo de licor y eventos deportivos que incrementan la violencia de género.

“ Estos encuentros pueden actuar como amplificadores de agresiones físicas y violencia doméstica. ” Yahaira Ochoa, Red de Mujeres por la Salud.

Las organizaciones de sociedad civil insistieron en que las políticas públicas deben priorizar la seguridad y la salud, frente a intereses comerciales durante United 2026, un evento de gran tamaño que debe compartir valores deportivos como la unión y el respeto.