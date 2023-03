¿Qué puede hacer Roberto Arzú y Jordán Rodas para participar en las Elecciones?

Por el momento los dos binomios presidenciales del Partido Podemos y Movimiento para la Liberación de los Pueblos han quedado fuera de la contienda.

Roberto Arzú, candidato presidencial del partido Podemos y Jordán Rodas candidato vicepresidencial del MLP no han podido ser inscritos para participar en las Elecciones 2023, luego que la Corte de Constitucionalidad denegara la apelación que presentaron en contra de una resolución de la Corte Suprema de Justicia que también rechazó su inscripción.

Arzú ya había sido inscrito por el Tribunal Supremo Electoral, pero el pleno de magistrados le revocó la inscripción aduciendo que había incurrido en campaña anticipada y por solicitud de un recurso de nulidad presentado por FCN-Nación.

En el caso de Jordán Rodas, compañero de fórmula de Thelma Cabrera, no fue inscrito por el Registro de Ciudadanos, porque supuestamente su finiquito no tenía validez.

Ambos accionaron ante el pleno de magistrados del TSE y ante la negativa de este órgano, interpusieron recurso en la Corte Suprema de Justicia, quienes también rechazaron la acción, por lo que acudieron a la Corte de Constitucionalidad, esta última instancia mantuvo la decisión de que no sean inscritos.

¿Qué dicen los partidos?

Roberto Arzú dijo que su no inscripción era un fraude y que el tema legal era ridículo. También dijo que la batalla legal apenas empieza, porque con la resolución de la Corte Suprema de Justicia aún tienen una vista pública que ventilar para que los magistrados resuelven en definitiva.

Cabe destacar que el rechazo fue en una resolución provisional. Sin embargo, aún resta una resolución definitiva, la cual podría ser similar.

David Pineda, el candidato vicepresidencial de Arzú, dijo que seguirán agotando la vía legal porque aún pueden presentar una acción en la Corte de Constitucionalidad.

Lo mismo ocurriría con Jordán Rodas. El Movimiento para la Liberación de los Pueblos tendrá que esperar las vistas públicas por las acciones presentadas. En estas audiencias podrán dar a conocer su postura y alegatos legales, aunque ocurriría lo mismo con Podemos, como la resolución provisional fue un no para la inscripción, con la definitiva podría ser igual.

Rodas cuestionó la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a quienes señaló de tener vínculos con otros políticos y que a eso se debe sus resoluciones.

¿Qué pueden hacer ahora?

El abogado Alejandro Balsells explicó que legalmente ya no les queda instancia a la cual acudir porque agotaron la vía en la Corte de Constitucionalidad. Aunque señaló que políticamente aún pueden hacer presión.

"Legal ya no hay nada que hacer, aquí hay un deseo porque no participen ellos dos, porque ninguna de las razones son legalmente válidas, es algo evidente", aseguró.

En cuanto a la presión política, dijo que solo quedan las protestas porque no hay duda que no estarán en la papeleta.

"Protestas, ellos tienen el campo político, ellos son víctimas de una exclusión totalmente arbitraria", dijo.

Balsells finalizó diciendo que aunque vayan a instancias internacionales, estas no tienen incidencia en las decisiones políticas por lo que no repercutiría en la inscripción o no.