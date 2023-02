Rechazados por tercera vez: CSJ niega la inscripción de binomio del MLP

La CSJ negó el amparo provisional al MLP para que pueda inscribir a su binomio presidencial.

Un revés recibió el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negara el amparo provisional presentado por esa agrupación política contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quienes decidieron no inscribir al binomio presidencial.

"No se decreta el amparo provisional", señalaron los magistrados, quienes indicaron que "las circunstancias del caso no ameritan su otorgamiento y porque además no concurre ninguno de los supuestos contenidos en la Ley de Amparo", se lee en la resolución.

La acción de amparo fue presentada por el MLP, luego que los magistrados del TSE negaran la inscripción de Thelma Cabrera como candidata a la presidencia, y de Jordán Rodas como vicepresidenciable, argumentando que el segundo tenía acciones legales pendientes en la Contraloría General de Cuentas (CGC).

#Elecciones502 | Niegan amparo provisional al @GtMlp, con el que buscaban la inscripción de su binomio presidencial, luego que el @TSEGuatemala se los negara. | @soy_502 pic.twitter.com/26LnSFDBMJ — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) February 15, 2023

Además, los magistrados establecieron un plazo de 48 horas para que las partes presenten sus argumentos a favor o en contra de la decisión tomada.

El MLP tiene aún hasta el 26 de marzo para lograr la inscripción de sus candidatos.