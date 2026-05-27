Selección de Irán tendrá su campamento base en Tijuana

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México les abre las puertas. FIFA confirmó el cambio de ciudad para el "Team Melli".

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México recibirá a la selección de Irán para que instale su sede de entrenamientos durante el Mundial 2026, específicamente en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana, frente a California, y viajará a Estados Unidos para los partidos correspondientes a la fase de Grupos, anunció la FIFA.

El triunfo más amplio de Irán hasta la fecha fue el 0-2 logrado contra Gales en Catar 2022.

En medio de la guerra en Medio Oriente y las disposiciones migratorias de Estados Unidos, FIFA oficializó el cambio a través de un comunicado, en el que, además, anunció el resto de las sedes preparadas para las selecciones.

Irán tenía previsto instalar su campamento base en Tucson, Arizona, sin embargo, la situación de inseguridad y falta de garantías para ingresar al país anfitrión, hicieron que los representantes de la federación iraní junto a los de FIFA barajearan otras opciones.

El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su habitual "Mañanera del Pueblo" que no tenía ningún problema en que los iraníes se instalen en territorio mexicano.

“ Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar. México accedió a la petición de la FIFA de recibirlos. ” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Irán es parte del Grupo G. Iniciará el camino mundialista contra Nueva Zelanda el 15 de junio en California, luego contra Bélgica seis días después en el mismo escenario y ante Egipto el 26 del mismo mes, en Seattle.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en un comunicado que la selección iraní es bienvenida para participar en el torneo, pero que en el proceso no se abordó el tema de alojamiento.

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Ésta es la cuarta participación de Irán en una justa mundialista de forma consecutiva y la séptima de la historia. En todas las ediciones ha sido eliminada en la primera ronda de competencia, por lo que en 2026 aspiran a escribir un nuevo capítulo para el futbol de Irán.