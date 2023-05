TSE investiga video de Badabun que menciona a candidata presidencial de la UNE

El TSE investiga video de Badabun para determinar si hubo o no pago por él.

El pasado 17 de mayo, la productora mexicana Badabun publicó un video en el que menciona a Guatemala y a la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres.

Ahora, la Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral emitió un informe el cual trasladó a Inspectoría General para que investigue el origen del video y si tiene alguna relación con el partido.

Inspectoría deberá investigar y determinar si el expediente llega al Registro de Ciudadanos.

El video

El video cuenta con más de 1.6 millones de visualizaciones en TikTok.

En pantalla aparece una presentadora explicando su experiencia al visitar el país.

"Tengo que decirles la verdad de Guatemala, el día de hoy estoy en Guatemala y no es para nada lo que yo esperaba, me dijeron que no viniera, que era un lugar inseguro y me dijeron que me iba a arrepentir y es muy triste ver que en parte tenían razón", lamenta la presentadora Paola Castillo.

Pero la narrativa del video cambió a los 30 segundos.

"Hay algo que me puso muy feliz y que me dio mucha esperanza, todo parece indicar que Guatemala por primera vez en la historia tendrá una mujer presidenta", asegura la presentadora.

Al mismo tiempo aparecen imágenes de la candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

La UNE responde

En los comentarios del video de Badabun, varios usuarios cuestionan si este video fue pagado por la UNE, si se trata de propaganda electoral disfrazada o si fue reportado al Tribunal Supremo Electoral.

Soy502 consultó a la UNE y el equipo de comunicación aseguró que no pagaron por dicho video.

"Ellos vinieron (Badabun) y la buscaron porque les llamó la atención que una mujer estuviera en primer lugar en las encuestas, investigaron y se dieron cuenta que nunca ha habido una mujer dirigiendo el país", explicó la UNE.