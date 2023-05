¿Quién es Paola Castillo, la conductora de "Badabun" que habló de la UNE?

La conductora y modelo mexicana Paola Castillo está en el ojo del huracán luego de realizar una nota acerca de Guatemala en el medio mexicano Badabun, especialmente mencionando a Sandra Torres, presidenciable del partido UNE.

Muchos guatemaltecos expresaron su molestia en redes sociales luego de que la presentadora hablara de Guatemala de manera negativa y se centrara en Torres como la próxima mandataria del país.

Todo ocurrió en el sitio de contenido viral Badabun, famoso por su programa "Exponiendo infieles" con Lizbeth Rodríguez.

"Tengo que decirles la verdad de Guatemala, aquí estoy y no es para nada lo que yo esperaba, me dijeron que no viniera, que era un lugar inseguro y me dijeron que me iba a arrepentir y es muy triste ver que en parte tenían razón", inició, argumentando que cuando llegó le clonaron su tarjeta y vio el clima de violencia, especialmente para las mujeres.

Luego de exponer la inseguridad de la ciudad habló del partido político: "Hay algo que me puso muy feliz y que me dio mucha esperanza, todo parece indicar que Guatemala por primera vez en la historia tendrá una mujer presidenta", asegura la presentadora.

Castillo ha sido tendencia en Tik Tok tras el contenido que presentó y en sus cuentas personales desactivó los comentarios debido a los ataques recibidos tras el video publicado el miércoles 17 de mayo.

"Tienen mucho odio acumulado dentro de su ser y su corazón, creo que les falta Dios, ¡búsquelo!, me da mucha risa, están esperando a que suba una historia, foto o algo para venirme a tirar con todo este revuelo, ni siquiera me siguen pero están pendientes... para todos los que dicen y hacen cosas feas, acuérdense que lo que le desean a alguien más, se te regresa a ti, les deseo amor, bonitas vibras, cosas buenas y que su vida mejore, la mía va al chingadazo, espero que la suya también", respondió a los haters.

Acerca de si UNE había pagado por un anuncio en el famoso medio digital los representantes del partido respondieron a Soy502: "Ellos vinieron (Badabun) y la buscaron porque les llamó la atención que una mujer estuviera en primer lugar en las encuestas, investigaron y se dieron cuenta que nunca ha habido una mujer dirigiendo el país", algo que no convence a muchos internautas.

¿Quién es Paola Castillo?

Es originaria de Guadalajara, Jalisco, es generadora de contenido, se unió a las filas de Badabun y tiene 28 años, su belleza ha cautivado a muchos.

Cuenta con un famoso podcast donde habla de temas poco usuales y curiosos como "La casa más angosta del mundo", "El restaurante donde se come con las manos" y destaca gastronomía fuera de lo común como "Tacos de tarántula" o "carne de víbora" e incluso habla de situaciones personales como su decisión de removerse los implantes.

Estudió "Ciencias y técnicas de la comunicación" en la UNIVA, donde se graduó como Licenciada, además cuenta con múltiples cursos de locución. Inició como locutora de radio para la famosa cadena La Mejor FM, también fue conductora de TV Azteca Jalisco.



¿Qué es Badabun?

Es una productora audiovisual que inició en Tijuana, Baja California, México, se dedica al contenido viral. Inició en 2014 como un canal de YouTube, con formatos de listas y encuestas hechas a los transeúntes en la calle con un toque de humor.

Entre sus producciones están: "Atrapando infieles", "Mansión del influencer"· y "Exponiendo infieles", siendo esta última una de sus más populares. ​

