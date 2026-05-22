United 2026: Canadá con la mejor generación de su historia

-

Apunta alto: Canadá confía en que la selección dará un buen espectáculo.

Exactamente 150 años después de que el Carlton Cricket Club y el Toronto Lacrosse Club disputaran el primer partido de futbol organizado del que se tiene constancia en Canadá, en 1876, el balompié canadiense se prepara para vivir su gran estreno mundialista como anfitrión.

Marsch ha implementado un estilo basado en la intensidad y la presión.

Cuando Canadá enfrente a Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto, su debut, culminará un largo proceso de desarrollo que permitió al deporte consolidarse en un país históricamente dominado por el hockey sobre hielo.



El futbol, ya convertido en el deporte con más practicantes en Canadá, con casi un millón de jugadores registrados, recibirá un nuevo impulso con la Copa del Mundo de 2026, contribuyendo al crecimiento acelerado del panorama futbolístico nacional.



Canadá albergará 13 partidos del torneo -seis en Toronto y siete en Vancouver- y, además de Bosnia y Herzegovina, comparte el Grupo B con Catar y Suiza.

Jesse Marsch, hace un gesto a sus jugadores desde la banda durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Canadá y Colombia.



En sus dos participaciones anteriores en los Mundiales de México 1986 y Catar 2022, la selección canadiense perdió sus seis encuentros.



Sin embargo, el seleccionador Jesse Marsch insiste en que los coanfitriones no participarán únicamente para cumplir un papel simbólico en el certamen.

“ Queremos ganar la Copa del Mundo. ” Marsch, seleccionador de Canadá.



"Puede que suene ridículo, pero ¿por qué íbamos a participar en cualquier torneo en cualquier momento y pensar: 'Sí, veamos qué tal nos va, y quizá consigamos una victoria. ¿O podremos marcar un gol?'".



Marsch afirmó que ese tipo de mentalidad pertenece al "discurso del pasado".



Confianza



Marsch considera que existen razones suficientes para el optimismo gracias a una generación considerada por muchos como la mejor de la historia, liderada por el lateral izquierdo Alphonso Davies, figura del Bayern Múnich, y Jonathan David, delantero de la Juventus.



"En este equipo el nivel al que creemos que podemos llegar está aumentando", afirmó el entrenador estadounidense.

"Sabemos que será difícil. No creo que nuestro grupo sea fácil. Es posible que quedemos eliminados en la fase de grupos, como cualquier otro equipo. Pero creemos en nosotros mismos, creemos en nuestro equipo y creemos en nuestros jugadores".



La confianza de Marsch coincide con el ascenso sostenido de Canadá en la clasificación de la FIFA.

El entrenador estadounidense de Canadá, Jesse Marsch, habla durante una conferencia de prensa.



En 2015, la selección ocupaba el puesto 116 del ranking mundial. Para 2025, el equipo había escalado hasta la posición 26.



Canadá mostró sus primeras señales de consolidación como potencia de la Concacaf durante la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, cuando terminó clasificando por delante de México y Estados Unidos.



Aunque fue eliminado en la fase de grupos tras perder frente a Bélgica, Croacia y Marruecos, el combinado canadiense dejó una impresión positiva y luego sorprendió en la Copa América 2024 al alcanzar las semifinales, donde cayó ante la campeona mundial Argentina.

#CANMNT World Cup Roster Date Confirmed



Canada Soccer to Unveil its Men's National Team FIFA World Cup 2026™ Roster on 29 May in Primetime Special on TSN, CTV, Crave, and RDS pic.twitter.com/qFR7VtqpXq — CANMNT (@CANMNT_Official) May 13, 2026

Muchos de los probables titulares de Canadá reflejan la diversidad migratoria del país.



Jonathan David, hijo de padres haitianos, nació en Nueva York antes de mudarse a Canadá durante su infancia. Alphonso Davies nació en un campamento de refugiados en Ghana, hijo de padres liberianos, y llegó a Canadá a los cinco años.



El mediocampista Ismael Koné, actualmente en el Sassuolo italiano, nació en Costa de Marfil.

“ Obviamente, hay vínculos con diferentes aspectos culturales, pero el amor que sienten por ser canadienses y jugar para la selección de Canadá es realmente fuerte. ” Jesse Marsch, entrenador estadounidense.

Al igual que ocurrió en Estados Unidos tras el Mundial de 1994, los dirigentes canadienses esperan que una buena actuación de la selección impulse el crecimiento del deporte rey a largo plazo.

"Una trayectoria prolongada y emocionante en el torneo generará una demanda de audiencia en el futuro, en todas sus modalidades", afirmó Kevin Blue, director ejecutivo de Canada Soccer.