Vargas sobre el debut de Colombia: el duelo que define todo

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Portero de Colombia define el debut ante Uzbekistán como el partido clave.

El arquero colombiano, Camilo Vargas aseguró que el primer partido que disputará la selección cafetera en el Mundial 2026, será el más importante. Debutarán el 18 de junio frente a Uzbekistán.

Comenzó jugando futbol como delantero. Hoy está a 21 días de defender el arco cafetero en un Mundial.

"Independientemente de los rivales que tengamos, creo que el primer partido es el más importante y el cual se tiene que preparar", expresó.

El portero habló con la prensa en la sede del Atlético Nacional, ubicada en el municipio de Guarne, Colombia, donde se concentra la selección.

Para Vargas, de 37 años, la preparación de cara a Norteamérica 2026 es fundamental para alcanzar los objetivos y considera valioso que varios futbolistas ya estén trabajando para mantener buen ritmo de competencia, sobre todo quienes ya finalizaron la temporada con sus clubes.

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"Lo más importante es prepararnos, tener una buena base física primero, porque sabemos que son partidos de muy poco tiempo de recuperación", manifestó Vargas.

Perfilando protagonistas

Nestor Lorenzo, seleccionador de Colombia, aún no confirma a los 26 jugadores que verán minutos en United 2026, sin embargo, confirmó esta misma semana en una conferencia de prensa, que Luis Díaz del Bayern Múnich, y James Rodríguez del Minnesota United, lideran la prelista.

El arquero de Colombia llega a Norteamérica 2026 con 37 años.

La Tricolor es parte del Grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y República Democrática del Congo.

Para Colombia, el cierre de la fase de grupos es el duelo que genera más expectativa, ante los lusos, el 27 de junio, en Miami.