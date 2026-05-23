¡Viaje de 10! Avión que llevará a la Scaloneta al Mundial

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Reconocimiento al ídolo: Messi pilotea la ilusión argentina hacia el Mundial 2026

La aerolínea estatal de Argentina presentó el avión en el que se trasladará la Albiceleste al Mundial 2026. Su particular diseño incorpora en la cola, la camisola del ídolo y capitán, Lionel Messi.

Es el "avión más argentino del mundo" dijeron representantes de Aerolíneas Argentinas este viernes.

El avión fue presentado este viernes en el hangar 5 del aeropuerto internacional de Ezeiza.

"Una representación simbólica del liderazgo y la conducción del equipo dentro del campo de juego, asociado al timón que guía el rumbo de la aeronave", explicaba un comunicado.

Así mismo, los motores del avión incluyen la cinta de capitán y, en la parte de abajo, tres estrellas que hacen referencia a las copas obtenidas hasta el momento.

"Estamos muy orgullosos como empresa de poder haber realizado este trabajo y transportar a la selección argentina para traer la cuarta Copa del Mundo a casa", dijo Pablo Da Grava, responsable de turno del área de mantenimiento del hangar 5 de Aerolíneas a agencias internacionales.

Durante el mundial, la compañía contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades de los Estados Unidos donde Argentina disputará los encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Además, la línea aérea reforzará su operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, incluyendo frecuencias diurnas y nocturnas.

El avión fue preparado con un diseño conmemorativo inspirado en la selección argentina y en su capitán.

La compañía anticipó que el avión será utilizado luego en las rutas internacionales de la empresa, a distintos destinos.