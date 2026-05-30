El AICM estrena remodelación a 12 días del Mundial 2026

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A menos de dos semanas para que la Ciudad de México se convierta en uno de los epicentros del fútbol global, la infraestructura aeroportuaria de la capital del país ha dado un paso clave.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la primera fase de la ambiciosa remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una obra contrarreloj destinada a recibir a millones de turistas.

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La presidenta @Claudiashein y la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM inauguraron la primera fase de la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



Las obras, administradas por la Secretaría de Marina, requirieron una… pic.twitter.com/Wf1xssHJFr — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) May 30, 2026

Esta primera etapa es la más significativa de un proyecto de tres niveles. Los trabajos, que comenzaron en abril de 2025 y emplearon a más de 2,000 personas, concluyeron justo a tiempo para el inicio del torneo, optimizando las instalaciones ante el flujo masivo de pasajeros que se espera en los próximos días.

Financiamiento propio y optimización del espacio

Una de las características principales de esta obra es el origen de sus recursos. La mandataria mexicana destacó que la inversión de esta fase inicial ascendió a 6,500 millones de pesos (aproximadamente 374.5 millones de dólares), un monto que se logró sin recurrir al presupuesto público.

"Esa inversión es muy importante porque es autogenerada por el aeropuerto, no se dio presupuesto público. Lo principal ya está hecho", manifestó Sheinbaum durante el acto de inauguración.

El proyecto integral contempla un gasto total de 10,000 millones de pesos (576.2 millones de dólares) para sus tres etapas, lo que convierte a este primer paquete de obras en el pilar central de la modernización.