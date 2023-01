Carlos Pineda: "Me voy del partido Cambio porque no aguanté a Manuel Baldizón"

El empresario Carlos Pineda abandonó el partido Cambio, el cuál fue creado por los hijos de Manuel Baldizón.

La fiesta y la alegría se acabaron para el empresario del transporte Carlos Pineda, quien decidió renunciar al partido Cambio, que había creado y financiado junto a los hijos de Manuel Baldizón.

Según Pineda, ya no "aguantó" a "injerencia de Manuel Baldizón" en las decisiones que se toman en el partido, que implicaba, entre otras cosas, la inclusión de exdiputados y exfuncionarios del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y de los desertores de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

"Me voy porque no aguanté las injerencias del doctor Manuel Baldizón en el partido... El acuerdo siempre fue que yo podía trabajar con los patojos y cuando viniera el doctor (Baldizón) él no tenía que meterse en las decisiones del partido. Obviamente entiendo que es el padre de los muchachos y de alguna manera, el papá es el papá, entonces comenzó a cambiar un poco Jorgito (Jorge Baldizón) y comenzó a cambiar varios de los acuerdos. Era mi condición, no la cumplieron y me salí", manifestó el empresario y político.

Pineda aseguró que "nunca" le dijeron que no participara como candidato a la presidencia. "Es más, me suplicaron que no me fuera, porque, el problema es que muchas de las estructuras partidarias que se formaron en el país fueron alrededor mía, no tanto del partido", detalló.

El empresario del transporte aseguró que ahora el partido tiene "un problema", porque muchas personas que llegaron por él están renunciando tras su salida y los que ya fueron proclamados están molestos porque no pueden retirarse. "La precandidatura (a la presidencia) no fue el problema, el problema fue la injerencia del doctor Baldizón en el partido, así lo dije en otros videos y no los tomaron en cuenta".

"Es decisión de cada quién. Yo no estoy dividiendo nada", indicó con relación a las personas que ya no quieren seguir en Cambio.

Y en efecto, en un video anterior, Pineda habla de "no tener dueño ni patrón", que quería olvidar a la "vieja política" y que no se reuniría con Baldizón, ni había tenido ningún acercamiento con él. Además, amenazó con abandonar el partido si Baldizón injería en los asuntos de la agrupación política.

"Ellos no cumplieron los acuerdos. Yo sé que ellos son hijos, pero ellos pueden trabajar sin que esté allí el papá, yo tengo muchas actividades en las que mi papá ni sabe y sí estoy con él. No veo por qué lo hijos tienen que depender todo el tiempo del papá, eso no es correcto. Son jóvenes, pero tampoco son menores de edad. Tienen 26 y 27 años", manifestó.

¿Cuál era la injerencia?

"Baldizón quería meter a la gente de Líder, meter a la vieja política y yo no estaba de acuerdo. Entiendo que en la política hay políticos... pero cuando yo llego (a Cambio) traté de sanear el partido y dije muchas veces no a mucha gente, porque fueron diputados, diputados Líder, diputados UNE, más de lo mismo, pero ahora viene él (Baldizón) y empiezan a cambiar, ahora sí, entonces, así no juego yo, dijo Pepito", manifestó.

Agregó: "Al final no se sabe a quiénes van a inscribir (como candidatos), pero, por ejemplo, no es personal ni es que sea una mala persona, pero mediáticamente (Fernando) Linares Beltranena es uno de los que llega... fue un ataque masivo el que tuve yo porque Linares Beltranena llegó al partido".

Otros nombres que mencionó Pineda y que habrían provocado la ruptura son: Juan Carlos Bautista, exdiputado por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Leonardo Camey, exdiputado de Líder y uno de los más allegados a Baldizón; José García, de la Unión del Cambio Nacional (UCN). "Eran diputados de las vieja escuela y ya no estaban, ahora vuelven. Decisiones de ese tipo que marcaron mi salida", resaltó.

¿Seguirá financiando?

"No, ya no. ¿Cómo vas a financiar cuando ya no estás? Renunciás, renunciás. (Seguir financiando) no tiene sentido", sentenció.

Pineda reconoció que sí financió parte de la primera y segunda asamblea, así como de algunas departamentales, pero "eso no me lo sacaron a la fuerza, fueron un par de donaciones de empresas mías, que es la forma correcta de hacerlo... no estoy reclamando nada de eso, además, fue mi decisión salirme, también".

"Yo le dije a (Jorge Baldizón) yo nunca te voy a quitar el partido", indicó.

¿Buscará otro partido?

En cuanto al futuro político, Pineda respondió: "Eso solo Dios lo sabe. Ahora no ando viendo qué partido. Mañana (viernes 20 de enero) son las convocatorias para Elecciones, ya no da tiempo de armar nada. Aquí es el partido que me dé la inscripción", dijo.

A decir del empresario, cuatro partidos ya buscaron un acercamiento con su persona pero "como estoy tan triste no he pensado todavía en eso... me llamaron y yo les dije que estaba muy triste y que no quiero saber nada de los políticos, pero si tomo la decisión tendré que consultarlo con mi familia y mis amigos si sigo o no sigo. Mi pena grande es la gente que estaba en política por mí, el no dejarlos botados, era lo que me tenía detenido, pero llegó al colmo y mejor me salí", indicó.

"El vehículo que sea ya no importa. Ahora la marca seré yo y el vehículo es solo lo legal para que puedan inscribirme. Ya que no me asocien que allí hay un diputado, que hay un narco, que hay un esto, me vale madre... si me inscriben solo con mi nombre participo, pero no se puede. Las leyes las hacen los políticos y las hacen para que sólo los políticos participen", manifestó.

La gota que derramó el vaso

"Me di cuenta que mi amigo Jorgito (Jorge Baldizón) cambió, ya se sintió empoderado con el papá. Era un 'aquí mando yo' ya no era consensuado, ya no consulto. Esas situaciones comenzaron a suceder", destacó.

¿Manuel Baldizón será ahora el presidenciable de Cambio?

"No lo sé, pero ayer (miércoles) que yo renuncié comenzaron a activar todas las páginas de Petén, noticieros y cosas donde esa posibilidad es lo que suena más. Yo nunca logré hablar con él, entonces no tengo conocimiento del tema, pero él (Manuel Baldizón) tiene un proceso legal pendiente no sé si vaya a poder, pero aquí en Guatemala todo se puede", comentó.

Si Baldizón es el candidato a la presidencia "tal vez era la intención desde el principio y de repente eso provocó la salida mía, pero eso no lo sé", sentenció.

Jorge Baldizón responde a Pineda

Luego que el empresario del transporte Carlos Pineda renunció al partido Cambio y culpó a Manuel Baldizón, acusándolo de llevar a "la vieja política" a la agrupación, pero Jorge Baldizón, hijo del excandidato a la presidencia y exconvicto de Estados Unidos, rechazó los señalamientos y lo calificó de "inmaduro".

A decir de Jorge, Pineda renunció porque "ya sentía que no lo nominaban como candidato a la presidencia".

"Él tuvo dudas de no ser electo y que no lo pusieran a él (como presidenciable). Platicamos de eso, pero las dudas lo pusieron a preocuparse y no entendió que este es un partido político donde las bases deciden y eso no le gustó. A él (Pineda) le hubiera gustado que funcionara como una empresa y el nombramiento fuera a dedo, pero aquí las cosas son democráticas", dijo Jorge Baldizón.

Según el hijo de Baldizón, Pineda aún no ha presentado su renuncia al partido de manera formal y sólo "lo dio a conocer a través de un video de TikTok, que no creo que sea la forma más correcta de salir de ningún lugar... no fue la forma más madura y menos cuando hay gente que depende de él".

Además, "jamás fue puesto como presidenciable nuestro, él (Pineda) simplemente era el Secretario de Formación y Capacitación Política del partido Cambio. Sí se manejaba la posibilidad proclamarlo (candidato a la presidencia), sin embargo, ahora estamos mucho más claros que no. Ahora simplemente es nuestro exsecretario", sentenció Baldizón hijo.

¿Manuel Baldizón tomará el lugar de Pineda?

Ante los señalamientos de injerencias, Jorge Baldizón negó que su papá esté involucrado en el partido y calificó los señalamientos de Pineda como "una excusa" para dejar la agrupación política.

"Lo que pasa es que él (Pineda) no tuvo la capacidad de dominar la presión de los medios, ¿cómo entonces va a dominar la presión de gobernar un país?", cuestionó.

Al mismo tiempo, negó que su papá vaya a convertirse en el nuevo candidato a la presidencia de Cambio y dijo que los "regañó" a él y a su hermano, Manuel hijo, por meterse a la política porque "él sabe las consecuencias de esto".

"Mi papá está concentrado en solventar su situación jurídica y recuperar sus bienes. No en involucrarse e política. Obviamente, va a apoyar a sus hijos, como cualquier padre lo haría", dijo.

En tanto, el partido Cambio publicó un comunicado en rechaza la participación de Manuel Baldizón en la agrupación política y que no existe ninguna intención de su parte de participar dentro de las decisiones.