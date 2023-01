Así llegó Carlos Pineda al partido Prosperidad Ciudadana y desplazó a Antonio Malouf

Carlos Pineda, quien contribuyó en la formación del partido de los hijos de Manuel Baldizón, ahora está en la agrupación que creó el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar.

No ha pasado ni una semana desde que el empresario del transporte Carlos Pineda usaba el fútbol con los hijos de Manuel Baldizón para referirse al juego político. Ahora cambió su discurso y se enfocará en "el lápiz", símbolo del partido de Prosperidad Ciudadana.

Ello, luego que renunció al partido Cambio, que contribuyó a formar junto a Jorge y Manuel Baldizón, ambos hijos del exconvicto y excandidato a la presidencia Manuel Baldizón.

Desplazó a Malouf

La llegada de Pineda a Prosperidad Ciudadana fue sorpresiva, más cuando esa agrupación ya tenía al exministro de Economía, Antonio Malouf, como posible candidato a la presidencia.

"Se me cerró una puerta y el Señor me abrió dos. La que más se abrió fue esta y bueno, yo estaba buscando jalón en un vehículo. Entonces, hablaron con las bases y decidieron hablar con Antonio Malouf y le pidieron su renuncia y de allí, ofrecerme a mi el partido para trabajar. Después de que me quedé afuera por Manuel Baldizón, ya estoy aquí trabajando con el equipo", detalló Pineda a Soy502.

Según el político, su intención nunca fue desplazar a nadie, pero estaba preocupado por las bases que llegaron al partido Cambio, de los hijos de Baldizón, para apoyarlo a él. "No las podía dejar botadas. Tenía que buscar un espacio para ellos, más que para mi. Si no hubiera tenido ese compromiso, me hubiera quedado fuera", recalcó.

"Ellos se acercaron y me dijeron: 'Buscanos vehículo, porque no nos vamos a quedar en Cambio' y por eso sigo", dijo.

"No le muevo la silla a nadie"

Pese a que la llegada de Pineda provocó la salida de Malouf del partido Prosperidad Ciudadana, el político indicó que él nunca pidió que el exministro de Economía dejara el puesto.

"Dios guarde, yo no le muevo la silla a nadie. Ellos ya habían cuadrado que Malouf iba a quedar fuera, por alguna razón. No sé por qué... yo lo que ando buscando es un vehículo que me de la legalidad para el proyecto de nación que tengo, porque no miro la solución en ningún candidato. Si hubiera un candidato bueno, no estuviera yo en estas", aseguró Pineda.

Antonio Malouf, exministro de Economía de Alejandro Giammattei, fue electo como secretario General de Prosperidad Ciudadana en noviembre del 2022, ahora renunció con la llegada de Carlos Pineda. (Foto: Archivo/Soy502)

No llega solo

De acuerdo con Pineda, tras su salida de Cambio, "estructuras completas" dejaron el partido y ahora se unirán a Prosperidad Ciudadana.

"Conmigo vienen las estructuras de Suchitepéquez, Retalhuleu, El Progreso, Quiché, San Marcos, que he logrado meter. Y ando buscando espacios para Quetzaltenango y Chimaltenango, porque (el partido) ya la tiene legalizada; Zacapa e Izabal la mitad", detalló.

Pineda contó que tras su salida, esas estructuras partidarias dijeron: "Si don Carlos no está en Cambio, nosotros tampoco vamos a estar en Cambio. Entonces me exigieron a mi que buscara un vehículo, por la confianza que me tienen a mi".

"Ya se habían limpiado la cara"

Pineda recordó que salió del partido Cambio por la llegada de Manuel Baldizón y la injerencia que ejerció en sus hijos y en las decisiones del partido.

"Aquí estoy empezando a conocer las estructuras, allá (en Cambio) conocía bien todo, ya los patojitos se habían limpiado la cara bien, bien. Cuando yo entré, Baldizón estaba en Estados Unidos preso, no sabíamos que iba a regresar y menos, tan pronto; y viene el señor (Baldizón) a meterse, a hacer show, a querer ser presidenciable, a hacer videos. Ese es el problema de los políticos que tienen el ego muy alto y se creen presidentes y eso le hizo perder la elección pasada a don Manuel", manifestó.

"Yo me salí en paz. Con gusto y sin pelear. Pero activaron un montón de net center que ya tenían ellos y que yo no sabía, hablando cualquier estupidez que se les ocurrió", dijo.

¿Y la corrupción señalada en Prosperidad Ciudadana?

El partido del lápiz, Prosperidad Ciudadana, fue fundado por el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, quien fue proclamado como presidenciable en 2019. Sin embargo, en junio de ese año el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le notificó que carecía de Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, más conocida como: finiquito, razón por la que le negaron la inscripción.

Edwin Escobar, junto a Blanca Alfaro, ahora magistrada del TSE, durante la campaña política de 2019, cuando ambos eran propuestos por Prosperidad Ciudadana como binomio presidencial. (Foto: Archivo/Soy502)

Escobar no recibió el finiquito debido a que se le señalaban de malos manejos de los recursos en Villa Nueva. Más tarde, se inició un proceso legal en su contra, en el cual quedó ligado a proceso por la compra de dos terrenos en 2016 para la supuesta construcción de un relleno sanitario.

Con su salida, el partido quedó en manos del diputado Jorge García Silva, quien, junto a su esposa e hijo, así como el exdirector del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología (Insivumeh), Yeison Samayoa, enfrentan proceso penal por la adquisición anómala de equipo meteorológico.

En 2021, el TSE informó que iniciaría el proceso para la cancelación de Prosperidad Ciudadana por tener desintegrado el Comité Ejecutivo Nacional, ello después de haber recibido una multa de 50 mil dólares por realizar campaña no autorizada en 2019. Sin embargo, las bases de la agrupación continuaron los procesos legales correspondientes y evitaron que el partido fuera cancelado.

"Fue una de mis dudas", dijo Pineda, quien explicó que Escobar y García no tienen nada que ver ahora en el partido y que ambos están peleados desde hace algunos años.

"Jorge García está en corrupción, pero es él, no es el partido. El partido no tiene nada que ver ya con Jorge García, ni con Edwin Escobar. El partido lo lograron rescatar las nuevas bases. Creo que Edwin (Escobar) está afiliado, porque no ha renunciado, pero el partido es una institución pública", manifestó.