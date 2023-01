Carlos Pineda renuncia al partido Cambio, creado por los hijos de Baldizón

Carlos Pineda anunció su renuncia del partido Cambio, creado por hijos de Manuel Baldizón.

A través de un video de TikTok, Carlos Pineda, quién figuraba como posible candidato presidencial por el partido Cambio, anunció su salida definitiva de esta organización política.

En la grabación, difundida el miércoles 18 de enero, Pineda señaló que decidió retirarse del partido política creado por los hijos de Manuel Baldizón.

"He tomado una decisión. Voy a callar a todos esos netcenters que me han venido atacando diciendo que soy títere y manipulable. He decidido renunciar al partido Cambio", dijo Pineda.

Cabe destacar que, en días anteriores, Carlos Pineda informó mediante esa misma red social que de confirmarse que Manuel Baldizón fuese influyente en el partido Cambio, él mismo tomaría la decisión de renunciar.