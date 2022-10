EEUU: "Manuel Baldizón fue expulsado y entregado a las autoridades de Guatemala"

El gobierno de EE.UU. confirmó que Manuel Baldizón fue deportado tras cumplir su condena de prisión.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ERO por sus siglas en inglés) confirmó que el excandidato a la presidencia Manuel Baldizón fue "expulsado" de ese país tras cumplir una condena de 28 meses de prisión, luego que se declaró culpable de lavado de dinero para el narcotráfico.

Según el comunicado publicado por ERO en sus redes sociales, Baldizón fue escoltado hacia Guatemala por oficiales de la Oficina de Campo de Seattle del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Operaciones de Deportación (ERO).

"Baldizon cumplió 28 meses en una prisión federal antes de ser transferido a la custodia de ICE. Un juez de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia ordenó su deportación el 16 de agosto", detalla el comunicado.

This citizen of Guatemala was convicted in the U.S. of conspiracy to commit money laundering. He's been removed by ERO Seattle to his home country, where he is wanted for criminal conspiracy, passive bribery, and money laundering.

Ello, pese a que Baldizón sigue argumentando que fue él quien se entregó a la justicia guatemalteca y que decidió regresar a Guatemala para solventar su situación jurídica, aún cuando ya le habían otorgado el asilo en ese país.

"Fue una sorpresa para los que están escondidos... que yo decidiera venirme. Fue una decisión unipersonal a la cual opté... Los procesos migratorios en EE.UU. son irregulares, se puede optar una o dos veces... sin embargo, después de haber cumplido yo llenaba los requisito para optar a un asilo, pero lo sopesé mi padre está enfermo, mi familia me necesita y creo que era el momento de venir a desenmascarar", ha dicho en diferentes oportunidades.

Pero Baldizón aún sostiene que él quien decidió volver al país.

Por el contrario, EE.UU. refirió que: "Baldizón fue expulsado el 5 de octubre y la custodia fue transferida a las autoridades de Guatemala a su llegada" debido a que era requerido por los delitos de "conspiración criminal, soborno pasivo y lavado de dinero u otros activos".