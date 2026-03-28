Triunfo con dudas: Argentina vence por una mínima diferencia a Mauritania

La selección de Argentina derrotó a su similar de Mauritania 2-1 en un duelo amistoso de preparación con rumbo a la Copa del Mundo de United 2026, jugado este viernes en el estadio La Bombonera, ante unos 50 mil espectadores.
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Enzo Fernández (minuto 16) y Nico Paz (32) anotaron los goles para el triunfo de la Albiceleste, que tuvo a su astro Lionel Messi jugando solo el segundo tiempo, mientras que Mauritania descontó cerca del final a través de Jordan Lefort (90+4), para maquillar bastante el resultado.
El mediocampista del Chelsea apareció como nueve para cazar un centro raso de Nahuel Molina desde la derecha, para la alegría de su afición, mientras que el mediocampista del Como italiano, que vive una gran temporada, amplió con un bonito cobro de tiro libre desde la frontal del área.
Para la segunda mitad, Lionel Scaloni dio minutos a Messi, que sorpresivamente arrancó en el banquillo, pero la máxima figura argentina no pudo hacer mayor cosa ante la selección en el puesto 115 del ranking FIFA, que todavía consiguió llevarse el premio de consuelo de marcarle a la campeona del mundo.
Ahora, Argentina continuará su preparación el martes 31 de marzo cuando reciba en el mismo escenario a la selección de Zambia.