Guatemala es goleada por la mundialista Argelia en Italia

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Guatemala perdió 7-0 ante la mundialista Argelia en un partido de fogueo disputado en Génova, Italia, en el marco de la fecha FIFA de marzo.

DEPORTES:

Se pretendía que fuera un duelo parámetro para sacar conclusiones sobre dónde estaba la Bicolor después de haberse quedado sin Mundial y de cara a un nuevo proceso liderado por el mismo cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena.

Sirve para ratificar lo que ya se sabe: falta mucho trabajo para competir en la élite mundial. No se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo.

También era un juego para ver nuevos rostros. Debutó Marcelo Hernández (20 años) en la defensa. Fue un partido duró para él, pero tiene que ayudarle a crecer.

Sirvió para el regreso de Allen Yanes, tras recuperarse de una fractura de tibia y peroné. Funcionó para revalidar la titularidad de Rudy Muñoz y Olger Escobar. De ahí no se puede rescatar más.

Concierto de errores

El duelo estuvo marcado por los errores del guardameta Kénderson Navarro, la nula reacción del técnico mexicano Salvador Reyes y la poca producción ofensiva de la Bicolor.

El rival, que se alista para la Copa del Mundo 2026 y fue liderado por Riyad Mahrez, se dio un paseo por el Estadio Luigi Ferraris. Sin exigirse al máximo pasó por encima de la Bicolor para propinarle la peor goleada en la era Tena, aunque el experimentado estratega no estuvo en el banquillo debido a problemas de salud.

Navarro le regaló el balón a Ramiz Zerrouki y Amine Gouiri disparó a placer a los 20 minutos para iniciar la goleada. El guardameta santarroseño no se repuso y siguió equivocándose lo que impactó en sus compañeros. Mahrez, por la vía del penal, (31) y Achref Abada (45+1) siguieron con el festín antes del descanso.

Para la segunda mitad, Reyes cambió a línea de 5 en la defensa e intentó tener más control en la zona con la llegada de José Ardón, Kevin Ramírez y Jonathan Franco, pero fue todo lo contrario.

MUCHO QUE MEJORAR



Argelia se dio un paseo contra Guatemala en el amistoso disputado en el estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, al derrotarla 7-0, como parte de su preparación para el Mundial de United 2026.



De esta manera, la Azul y Blanco cierra su participación en… pic.twitter.com/Y3rzeXlc2S — Nuestro Diario (@NuestroDiario) March 27, 2026

Houssem Aouar (47), Gouiri (60), Farès Ghedjemis (76) y Ahmed Benbouali (82) completaron la goleada.

"Quimi" Ordóñez y Matt Evans, quienes ingresaron cuando ya había poco qué hacer, lograron exigir al guardameta argelino al minuto 70, con el único disparo a puerta de la Bicolor.

El guardameta Luis Morán y los juveniles Diego Fernández y Daniel Méndez se quedaron con las ganas de jugar.