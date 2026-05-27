Jugadores de Brasil llegan en helicópteros a concentración

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El plan de Carletto arranca con Neymar en duda.

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La selección de Brasil comenzó su concentración para la Copa del Mundo 2026, en la que buscará un nuevo título, mismo que se le resiste desde hace veinte años.

Los futbolistas de la Canarinha llegaron en helicópteros al complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, cerca de Río de Janeiro, para comenzar a trabajar a las órdenes de Carlo Ancelotti, a falta de 15 días para la inauguración de la Copa del Mundo.

Brasil ha comenzado su concentración en la Granja Comary, su habitual complejo de entrenamiento.

"Ya todos los atletas se reportaron en Granja Comary", informó este miércoles la Confederación Brasileña de Futbol.

Están concentrados casi todos los 26 jugadores convocados que buscarán el hexacampeonato mundial.

Las excepciones son Marquinhos, del Paris Saint-Germain así como Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli del Arsenal, quienes están con sus equipos para jugar el sábado la final de la Liga de Campeones de Europa en Budapest.

Neymar llega en medio de dudas sobre su estado físico, tras un golpe en la pantorrilla derecha que le dejó fuera de acción en los últimos partidos de su club, el Santos, en la liga brasileña y la Copa Sudamericana.

Durante los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, Neymar recibió un total de 59 faltas en 13 partidos.

El astro de 34 años y máximo anotador histórico de la selección de Brasil, con 79 goles, fue la sorpresa del listado del técnico italiano para el Mundial de Norteamérica, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

No juega con la camiseta verdeamerela desde octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad.

De acuerdo con la planificación brasileña, todos los jugadores pasan por pruebas médicas en el primer día de concentración.

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El domingo, Brasil jugará un amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná en el que se despedirá de su afición antes de viajar a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde establecerá su base de entrenamientos.

El 6 de junio, el Scratch tendrá otro amistoso contra Egipto en Cleveland, su último examen antes de las justas oficiales.

Carlo Ancelotti es el primer entrenador extranjero en dirigir a la selección de Brasil.

Brasil debutará el 13 de junio contra Marruecos en el Grupo C, que completan Haití y Escocia, adversarios a los que enfrentará los días 19 y 24 de ese mismo mes.