Continúa polémica por las entradas para el Mundial 2026

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La compra de las entradas para disfrutar el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. A poco más de un mes para el inicio de las justas, los precios han aumentado de forma rápida y desproporcionada.

Por su lado, FIFA sigue apostando por el mercado dinámico, es decir aquel en el que los precios, la oferta y demanda cambian de manera constante de acuerdo con el comportamiento de los consumidores, asegurando que permite a usuarios ajustar su presupuesto a la demanda.

“ Tenemos que observar el mercado. Estamos en el mercado donde el entretenimiento es el más desarrollado del mundo. Por eso tenemos que aplicar precios de mercado. ” Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Este miércoles, en el sitio VividSeats, los boletos para la final del 19 de julio en el MetLife oscilaban entre los 9 mil y 64 mil dólares, o sea de los 68 mil a los 488 mil quetzales. Medios internacionales han denunciado que recientemente incluso han salido a la venta boletos para el último partido por más de dos millones de dólares (15 millones de quetzales).

Este tipo de sitios, funcionan de manera legal en Estados Unidos y favorecen a la reventa de entradas con precios a discreción.

"Tenemos que aplicar precios de mercado", dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Los altos costos no se reportan exclusivamente en la final, también en partidos de selecciones reconocidas como Argentina, Brasil e incluso algunos de Estados Unidos.

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Medios internacionales señalan que al no venderse la totalidad de boletos, o al menos una buena cantidad de ellos, podría reportarse un bajón de precios durante los días más cercanos a la cita mundialista.