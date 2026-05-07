Continúa polémica por las entradas para el Mundial 2026

La compra de las entradas para disfrutar el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. A poco más de un mes para el inicio de las justas, los precios han aumentado de forma rápida y desproporcionada.
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Por su lado, FIFA sigue apostando por el mercado dinámico, es decir aquel en el que los precios, la oferta y demanda cambian de manera constante de acuerdo con el comportamiento de los consumidores, asegurando que permite a usuarios ajustar su presupuesto a la demanda.
Este miércoles, en el sitio VividSeats, los boletos para la final del 19 de julio en el MetLife oscilaban entre los 9 mil y 64 mil dólares, o sea de los 68 mil a los 488 mil quetzales. Medios internacionales han denunciado que recientemente incluso han salido a la venta boletos para el último partido por más de dos millones de dólares (15 millones de quetzales).
Este tipo de sitios, funcionan de manera legal en Estados Unidos y favorecen a la reventa de entradas con precios a discreción.
Los altos costos no se reportan exclusivamente en la final, también en partidos de selecciones reconocidas como Argentina, Brasil e incluso algunos de Estados Unidos.
Medios internacionales señalan que al no venderse la totalidad de boletos, o al menos una buena cantidad de ellos, podría reportarse un bajón de precios durante los días más cercanos a la cita mundialista.