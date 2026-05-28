Desfile de técnicos prestigiosos en Norteamérica 2026

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Estos son cinco técnicos que apostaron por dirigir una selección en lugar de permanecer a nivel de clubes.

Entrenadores que han forjado su prestigio en el futbol de clubes están ahora al frente de selecciones nacionales importantes, atraídos por la posibilidad de alcanzar la gloria en el Mundial Norteamérica 2026.

Carlo Ancelotti (Brasil)

Brasil decidió apostar por uno de los mejores entrenadores de la historia para tratar de poner fin a 24 años de espera sin levantar el trofeo más codiciado y estampar por fin una sexta estrella en la camiseta verdeamarela.

El elegido fue Carlo Ancelotti, el técnico más laureado de la historia de la Liga de Campeones de Europa con cinco títulos y que aterrizó en el país sudamericano en 2025.

Ancelotti transformó a la Canarinha en un equipo tácticamente más disciplinado.

La enorme experiencia del italiano es toda una garantía, a lo que sumó además su grado de conocimiento de algunos integrantes de la Seleçao, entre ellos el atacante Vinícius Jr, al que dirigió en el Real Madrid.

En el pasado, "Carletto" (66 años) ya demostró su habilidad para gestionar vestuarios complejos y para aportar calma y sangre fría a jugadores caracterizados por sus emociones a flor de piel.

Thomas Tuchel (Inglaterra)

En su hoja de servicios, Thomas Tuchel (52 años) puede presumir de haber pasado por los banquillos de gigantes del balompié europeo como el Bayern Múnich, Chelsea o el Paris Saint-Germain.

La era de Thomas Tuchel en Inglaterra destaca por su fuerte apuesta táctica y las polémicas convocatorias.

Su prestigio en el futbol de clubes le hizo ser el elegido por la Federación Inglesa para su equipo nacional, que desde 1966 está a la espera de reconquistar el trono mundial.

La llegada de Tuchel fue en 2024, después del final de la etapa de Gareth Southgate, un técnico que guió a Inglaterra a dos subcampeonatos en la Eurocopa y que tuvo un balance meritorio en Mundiales, con las semifinales en Rusia 2018 y los cuartos de final en Catar 2022.

Thomas Tuchel asumió como director técnico de la Selección de Inglaterra en enero de 2025.

A Southgate se le reprochó una falta de osadía táctica así como mala gestión de algunos partidos importantes, que terminaron abriendo la puerta a Tuchel, que no tenía experiencia como seleccionador pero que hizo campeón de Europa en el pasado a un club inglés, el Chelsea (2021).

Mauricio Pochettino (Estados Unidos)

El argentino Mauricio Pochettino (54 años) será uno de los entrenadores más escrutados del Mundial 2026 ya que se encuentra al frente de Estados Unidos, el anfitrión principal del evento.

Mauricio Pochettino es el primer director técnico sudamericano en dirigir a la Selección de Estados Unidos.

Los dos últimos años han sido además toda una montaña rusa para Pochettino, con resultados globalmente decepcionantes.

Estados Unidos no pudo ganar ni la Copa Oro ni la Liga de Naciones de la Concacaf a las órdenes del entrenador rosarino, a lo que se añaden derrotas preocupantes ante Panamá, México o Canadá, entre otros.

En el otro plato de la balanza, el equipo de las barras y las estrellas ha sido capaz en estos años con su nuevo entrenador de victorias convincentes, como el 5-1 en un amistoso ante Uruguay el pasado noviembre.

La llegada de Pochettino al combinado norteamericano en agosto de 2024 sacudió el panorama del futbol.

Pero aquella dosis de confianza se diluyó pronto cuando Estados Unidos perdió ante Portugal y Bélgica en la última ventana internacional de marzo.

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Admirado por numerosos entrenadores de primerísima línea como Pep Guardiola, el argentino Marcelo Bielsa, a sus 70 años, lleva desde 2023 al frente de Uruguay.

Marcelo Bielsa dirige a la selección de Uruguay en el Mundial de 2026, un ciclo marcado por la revolución táctica.

Triunfos ante Brasil y Argentina en las eliminatorias de la Conmebol suponen una demostración de que la Celeste es capaz de todo en este Mundial, pero el proyecto también ha dejado ver ciertas grietas.

El emblemático Luis Suárez, en el Inter Miami y fuera del equipo nacional, llegó a criticar los métodos de Bielsa, hablando incluso de problemas de convivencia en el seno de la Celeste, con el esperado revuelo mediático.

Resultados recientes como ese revés 5-1 ante Estados Unidos, que dejó "avergonzado" al propio Bielsa, no ayudaron a calmar las aguas.

Bielsa fue criticado por eliminar los lujos del Complejo Celeste, priorizando un entorno de trabajo.

El "Loco" aspira ahora a superar su actuación de pasados Mundiales: cayó en la fase de grupos de 2002 cuando dirigía a su Argentina natal y en octavos de final en 2010 cuando era el titular del banquillo chileno.

Julian Nagelsmann (Alemania)

Después de la caída en cuartos de final de "su" Eurocopa hace dos años, Julian Nagelsmann confía en propiciar la resurrección de Alemania en el Mundial.

Nagelsmann conducirá al combinado germano en el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Con apenas 38 años actualmente, Nagelsmann fue el técnico del Bayern Múnich entre 2021 y 2023, antes de tomar las riendas de la Mannschaft en ese año.

Su juventud fue considerada en ese momento un símbolo del relevo generacional que necesitaba el equipo después de dos Mundiales seguidos (2018 y 2022) siendo eliminado en la fase de grupos.

El panorama está lejos de estar despejado, con una Alemania sumida en una crisis de identidad que le aleja del estatus de favorita que por historia le correspondería.