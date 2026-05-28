Con Messi a la cabeza, Argentina defenderá el título mundial

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Definida la Scaloneta para el Mundial 2026: El técnico argentino dejó fuera de la convocatoria a Mastantuono.

Messi es el primer y único jugador en anotar un gol en todas las instancias de una misma edición mundialista, en Catar 2022.

Lionel Messi encabeza la nómina de Argentina para el Mundial Norteamérica 2026, según la lista de 26 convocados revelada este jueves por el seleccionador Lionel Scaloni, en la que sobresale la ausencia del jugador del Real Madrid Franco Mastantuono.

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El astro del Inter Miami podrá romper el récord de jugador con más participaciones en una Copa del Mundo, con seis, una cifra que también pueden igualar el atacante portugués Cristiano Ronaldo.

Messi, que cumplirá 39 años en el meridiano del torneo, encendió las alarmas de la Albiceleste al lesionarse el domingo en el último partido del club estadounidense antes del parón de la MLS con miras a la máxima cita del futbol, que se disputará a partir del 11 de junio.

Lionel Scaloni fue jugador convocado por José Pekerman en 2006, asistente técnico de Jorge Sampaoli en 2018, y alcanzó la máxima gloria como entrenador en 2022.

El club de Florida informó que el Diez sufría una "fatiga muscular" en la pierna izquierda y que su regreso a la actividad deportiva estaba sujeto a su evolución.

Scaloni, sin embargo, calmó las aguas en una entrevista con el canal DSports al asegurar que las noticias sobre la situación de su capitán no eran "tan malas".

Con Messi en la lista, el seleccionador sorprendió al dejar al margen a Mastantuono, de 18 años, considerado una de las mayores promesas del balompié argentino.

Franco Mastantuono vistió la camiseta 10 de la selección en ausencia de Messi durante las eliminatorias.

La Albiceleste, ubicada en el Grupo J, comenzará la defensa del título ganado en Catar 2022 ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. Luego medirán fuerzas ante Austria y Jordania.

Lista de 26 convocados:

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian Romero (Tottenhman Hotspur), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon)

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis MacAllister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Estrasburgo)

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras)