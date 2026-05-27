Duelo de titanes en el Grupo E: Alemania reta a Ecuador

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Alemania va sin margen de error ante un Ecuador con hambre.

Alemania llegará al Mundial 2026 a reponerse de dos eliminaciones consecutivas en primera ronda y reafirmar su favoritismo en el variado Grupo E, donde la esperan la mejor generación de Ecuador en la historia, con, la vigorosa Costa de Marfil y la debutante Curazao.

Tras ganar el Mundial de Brasil 2014, el equipo sufrió el llamado "maleficio del campeón" y quedó eliminado en la fase de grupos en las siguientes dos ediciones.

Con una nómina cada vez más habituada al futbol de élite, el primer gran desafío de Ecuador será romper la barrera de la fase de grupos, algo que no ha logrado en sus dos últimas participaciones mundialistas.

Pero antes del duelo entre ecuatorianos y alemanes en la tercera fecha, buena parte de las posibilidades de la Tricolor se pondrán a prueba en su estreno ante Costa de Marfil, un pulso intenso que apunta a ser la verdadera llave del grupo.

ALEMANIA

• Participaciones: 20

• Mejor resultado: campeón (1954, 1974, 1990 y 2014)

• Clasificación FIFA: 10°

• Entrenador: Julian Nagelsmann (GER)

Con apenas 38 años, Nagelsmann carga con la enorme misión de reconstruir la identidad de una selección que pasó de dominar el futbol mundial a encadenar dos fracasos consecutivos en Rusia 2018 y Catar 2022.

El extécnico del Bayern de Múnich representa una apuesta moderna y agresiva con presión alta y movilidad constante en ataque, especialmente alrededor de los jóvenes referentes Jamal Musiala y Florian Wirtz.

• Estrella: Jamal Musiala

En 2021, tras una serie de charlas con Joachim Löw y jugadores históricos del Bayern, Jamal Musiala optó por representar a la selección mayor de Alemania.

Recuperado de una grave lesión, Musiala volvió a competir al máximo nivel en 2026 y renovó su capacidad de dinamitar cualquier defensa.

Con apenas 23 años, el desequilibrante mediapunta del Bayern carga con el peso simbólico de liderar el recambio generacional de Alemania, una selección todavía en reconstrucción en la que Wirtz puede ser su principal socio.

ECUADOR

• Participaciones: 4

• Mejor resultado: octavos de final (2006)

• Clasificación FIFA: 23°

• Entrenador: Sebastián Beccacece (ARG)

La llegada del estratega en 2024 consolidó una transformación que Ecuador venía insinuando desde hace varios años. La Tricolor dejó de ser una selección solamente física y vertical para convertirse en un equipo tácticamente flexible que conserva intensidad.

Ecuador ha clasificado a 5 Copas del Mundo.

El argentino tiene como principios la agresividad tras pérdida y le gusta mantener a sus defensores de élite jugando lejos de su arco. El problema está en el último tercio, pues Ecuador solo marcó 14 goles en los 18 partidos de las clasificatorias y su poderío en ataque recae en el veterano Enner Valencia.

• Estrella: Moisés Caicedo

Moisés Caicedo es el jugador ecuatoriano más joven en anotar en un Mundial (Catar 2022), con apenas 21 años.

Todo gira alrededor del Niño Moi, de 24 años. El volante del Chelsea es el eje táctico y emocional de Ecuador. Gracias a una inteligencia de juego notable, Caicedo recupera, corrige, rompe líneas, ordena la presión e inicia gran parte de los ataques.

COSTA DE MARFIL

• Participaciones: 3

• Mejor resultado: fase de grupos (2006, 2010 y 2014)

• Clasificación FIFA: 34°

• Entrenador: Emerse Faé (CIV)

Faé llega al Mundial tres años después de haber ganado la Copa Africana con los Elefantes. El DT dirige un equipo que gusta de los duelos individuales y las transiciones rápidas.

Costa de Marfil ha participado en 3 Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Sus limitaciones aparecen cuando sus rivales les entregan la pelota. A diferencia de otras ediciones, esta vez no tiene apellidos rutilantes en clubes de élite.

• Estrella: Amad Diallo

Amad Diallo, extremo del Manchester United, lideró a Costa de Marfil en las eliminatorias para asegurar el boleto al Mundial 2026.

El explosivo atacante de 23 años que milita en el Manchester United es el único gran factor diferencial. Aporta desequilibrio, cambio de ritmo y capacidad para resolver partidos con jugadas individuales.

CURAZAO

• Participaciones: debutante

• Clasificación FIFA: 82°

• Entrenador: Dick Advocaat (NED)

A sus 78 años, el neerlandés llegará a Norteamérica 2026 como el más veterano en dirigir un Mundial. Sin embargo, la proeza de clasificar por primera vez a la pequeña isla de 150 mil habitantes se vio enrarecida con su posterior renuncia, atribuida a temas personales, y la llegada de Fred Rutten, que dimitió en cuestión de semanas.

Curazao superó el récord que ostentaba Islandia (2018), convirtiéndose en la nación menos poblada en disputar un Mundial.

Advocaat regresó al banquillo a menos de un mes del inicio del Mundial. Con una extensa trayectoria en clubes y selecciones, ha liderado una generación curazoleña construida principalmente a partir de la diáspora neerlandesa, donde priman el orden táctico y la disciplina.

• Estrella: Leandro Bacuna

Leandro Bacuna, centrocampista y capitán, es uno de los máximos anotadores históricos de la selección.

El exmediocentro de equipos de la Premier League como Watford o Aston Villa aporta orden, carácter y salida limpia desde el mediocampo. Junto al capitán aparece su hermano Juninho, más creativo y dinámico, para formar el corazón futbolístico del equipo.