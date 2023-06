Edmond Mulet realiza fuertes acusaciones en contra de Carlos Pineda

-

Edmond Mulet realiza fuerte acusación contra el ex candidato a la presidencia Carlos Pineda.

Durante el fin de semana recién pasado, varios candidatos realizaron señalamientos en contra del presidenciable del partido Cabal, Edmond Mulet e hicieron llamados a los guatemaltecos para que no voten por él, en las Elecciones Generales 2023.

Tras ello, Mulet se pronunció por medio de la red social Twitter, en donde lanzó serias acusaciones en contra de Carlos Pineda, ex candidato por Prosperidad Ciudadana y aseguró que intentó que negociaran dos ministerios, pero que él no aceptó

"No me sorprende el ataque personal de Carlos Pineda, él mandó a Cristian Aguilar y Guillermo Gutiérrez a decirme que ya tenían negociaciones con

Sandra Torres y con Zury Ríos, por dos ministerios y otras posiciones, preguntaron qué ofrecía yo y respondí: NADA, ¡Guatemala no se negocia!", afirmó Mulet.

Estas dos personas que fueron señaladas por Mulet en Twitter, son cercanas a Carlos Pineda, confirmó el partido Cabal a Soy502.

No me sorprende el ataque personal de @72_cpineda, él mandó a Cristian Aguilar y Guillermo Gutiérrez a decirme que ya tenían negociaciones con @SandraTorresGUA y con @ZuryxGuate por dos ministerios y otras posiciones, preguntaron qué ofrecía yo y respondí: NADA, ¡Guatemala no se… — Edmond Mulet (@Edmondmulet) June 12, 2023

Los señalamientos

En varios videos publicados en redes sociales, Carlos Pineda aseguró que Mulet lo "mandó a matar" por medio de narcotraficantes que son sus financistas. También se refirió a Mulet como "ladrón", "parásito" e incluso "malparido".

Carlos Pineda asegura que Edmond Mulet lo mando a matar y pide que no voten por él. pic.twitter.com/5TC3rINdSt — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) June 11, 2023

Otro de los presidenciables que se pronunció fue Giulio Talamonti de Unión Republicana, quien indicó que no se sabía hasta dónde podían llegar "las intenciones del señor Edmond Mulet y que se analizara antes de votar el próximo 25 de junio.

#Unionrepublicana #edmondmulet #amenzas #talamontipresidente #talamonti #guatemala #guate #muletnotetoca #combatelacorrupcion #carlospineda ♬ sonido original - Giulio Talamonti @giuliotalamonti1 Hasta donde pueden llegar las intenciones del señor Edmond Mulet. Este 25 de Junio piense y analice su voto ⚪️ Somos Unión Republicana. Este 25 de junio MAPA VISTO, MAPA MARCADO. ⚪️ #mapavistomapamarcado

También en otro video, Amílcar Rivera de la agrupación política Victoria arremetió contra Mulet y aseguró que las cosas se le olvidaban y que en su partido tiene a diputados de Alejandro Giammattei y que se reúne con el presidente constantemente.