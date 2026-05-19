Esto dice Beccacece sobre Ecuador previo al Mundial 2026

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El director técnico Sebastián Beccacece habló en conferencia de prensa sobre el equipo que presentará Ecuador en la Copa Mundial 2026, afirmando que contará con un grupo "presente" y "pasional".

La selección de Ecuador viajará a su concentración, este miércoles 20 de mayo.

La lista de la Tricolor se conocerá hasta el 24 de mayo, esperando que los planes del estratega argentino no se vean truncados por alguna lesión.





“ Nosotros vamos a ser un equipo muy presente, muy pasional, con un gran compromiso de unidad espiritual y que va a representar muy bien al Ecuador. ” Beccacece, seleccionador de la Tri.



Ecuador, previo a su quinto Mundial, disputará dos partidos amistosos que le permitirán afinar detalles. El primero será contra Arabia Saudita el 30 de mayo y luego frente a Guatemala, el 7 de junio. Ambos compromisos se celebrarán en Estados Unidos.

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De acuerdo con Beccacece, en estos encuentros, la selección podrá abrir las puertas a jugadores jóvenes, dado que no convocará a quienes participarán en la Liga de Campeones de Europa, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

18 jóvenes han debutado en el proceso mundialista de Ecuador, confirmó el entrenador.

Sin comprometerse con nombres, el seleccionador de la Tricolor aseguró que tiene mucha claridad sobre los jugadores a los que llamará para las justas de Norteamérica, en donde debutarán contra Costa de Marfil, en Filadelfia, el 14 de junio.



"Ecuador nunca jugó más de cuatro partidos en un Mundial, tenemos que vencer eso", expresó el entrenador, quien lleva 22 meses al frente de la selección.

Reto aceptado



Beccacece reconoció que el ataque de la selección es su punto débil, por lo que confía en que el trabajo de las próximas semanas ayude a "resolver lo que se presenta" en la cancha.

“ Es verdad que no hemos sido los mejores en eso y aceptamos ese desafío de hacer lo necesario para ganar. ” Beccacece, director técnico argentino.

Bajas confirmadas



A pesar de que aún no se conoce el listado oficial de 26 futbolistas ecuatorianos que encararán las justas mundialistas, se ha confirmado que Leonardo Campana del New England Revolution de Estados Unidos y Patrick Mercado, del Independiente del Valle, no serán tomados en cuenta por diferentes lesiones.