Buscan a cuatro hermanitos que desaparecieron en frontera de Jutiapa

Los menores de 1, 3, 5 y 7 años desaparecieron durante esta madrugada.
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Familiares buscan a cuatro menores de edad quienes son hermanos y desaparecieron la madrugada de este martes 19 de mayo, en cercanías de la frontera de San Cristóbal, en Atescatempa, Jutiapa.
Los hermanitos desaparecidos son: Sawyer Camila Alarcon, de 1 año, Emma Lou Alarcon, de 3, Lionel Vinny Torres, de 5, y Alice Torres, de 7.
De momento se desconocen detalles de lo ocurrido, por lo que la Procuraduría General de la Nación (PGN) investiga lo sucedido.
Los cuatro menores cuentan con alerta Alba-Keneth, mientras familiares y autoridades continúan con la búsqueda.