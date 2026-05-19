Tensión en el Mundial: Advierten huelga en caso de presencia de agencia migratoria

-

A 23 días del inicio del Mundial 2026, trabajadores del SoFi Stadium de Los Ángeles, reiteraron que se irán a huelga en caso de que la agencia migratoria ICE opere durante los 8 partidos programados en ese escenario deportivo.

Los empleados expresaron preocupación por tener que entregar información personal a la FIFA para ser acreditados.

Unite Here Local 11, colectivo que incluye a empleados de concesiones especialmente de alimentos y bebidas, advierte que la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) creará un clima de inseguridad para ellos, así como para los aficionados.

“ ICE no debe tener ningún rol en estos juegos. Como trabajadores no queremos vivir con miedo al entrar al trabajo ni con el temor de ser detenidos al regresar a casa. ” Isaac Martínez, cocinero del estadio.

El servicio ICE ha tenido gran protagonismo en la política migratoria de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que ha sido duramente criticado por defensores de derechos humanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Update Me (@updateme.news)

Más controles

Los empleados expresaron su preocupación por la posible presencia de ICE, pero además, aseguran que FIFA ha solicitado información personal para extender acreditaciones al certamen.

“ Pedimos a la FIFA que no comparta nuestra información ni nuestros datos con ninguna de las agencias de ICE, países extranjeros ni agencias de inteligencia. ” Yolanda Fierro, auxiliar de servicios en suites.

Esta protesta, realizada a las afueras del SoFi Stadium, fue apoyada por Tom Steyer, candidato demócrata a gobernador de California.