Tensión en el Mundial: Advierten huelga en caso de presencia de agencia migratoria

A 23 días del inicio del Mundial 2026, trabajadores del SoFi Stadium de Los Ángeles, reiteraron que se irán a huelga en caso de que la agencia migratoria ICE opere durante los 8 partidos programados en ese escenario deportivo.
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Unite Here Local 11, colectivo que incluye a empleados de concesiones especialmente de alimentos y bebidas, advierte que la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) creará un clima de inseguridad para ellos, así como para los aficionados.
El servicio ICE ha tenido gran protagonismo en la política migratoria de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que ha sido duramente criticado por defensores de derechos humanos.
Más controles
Los empleados expresaron su preocupación por la posible presencia de ICE, pero además, aseguran que FIFA ha solicitado información personal para extender acreditaciones al certamen.
Esta protesta, realizada a las afueras del SoFi Stadium, fue apoyada por Tom Steyer, candidato demócrata a gobernador de California.