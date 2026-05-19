Incendio consume una vivienda y varios vehículos en zona 13 (videos)

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Bomberos utilizaron más de 7 mil galones de agua para sofocar las llamas que se propagaron en el sector.

Un incendio se salió de control la tarde de este martes 19 de mayo en la 18 calle y 9a. avenida de la colonia Aurora II, en la zona 13 de la ciudad capital.

Bomberos Voluntarios y Municipales atendieron el llamado, luego de que las llamas se expandieran rápidamente hasta alcanzar a varios vehículos que se encontraban estacionados en un costado de un basurero clandestino de chatarra.

Las llamas se expandieron rápidamente en el sector. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Luego de varias horas de trabajo por parte de los apagafuegos y tras gastar más de 7 mil galones de agua, se logró controlar el siniestro hasta sofocar las llamas por completo.

Según indicaron los bomberos, otras viviendas corrieron el riesgo de ser perjudicadas, ya que las llamas se estaban propagando en el sector.

Varios vehículos sufrieron daños materiales. (Foto: Bomberos Municipales)

Asimismo, se confirmó que la vivienda afectada quedó consumida y los vehículos sufrieron serios daños materiales, aunque de momento se desconoce el monto de las pérdidas económicas para los propietarios de los mismos.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas o lesionadas.

Incendio consume una vivienda y varios vehículos en la zona 13 capitalina.



: Bomberos Municipales pic.twitter.com/yW0b7VKAL6 — Geber Osorio (@OsorioGeber) May 19, 2026

La escena quedó bajo resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras se realizan las diligencias para determinar el origen del incendio.