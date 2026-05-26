Facundo Torres se pierde el Mundial por decisión deportiva

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Criterio de Bielsa. Se comienza a perfilar la lista de Uruguay para United 2026

El centrocampista uruguayo Facundo Torres confirmó este lunes que no formará parte de la nómina oficial de Uruguay para el Mundial 2026.

Durante su etapa en las categorías Sub 15 y 17 de Uruguay, estableció un récord de goleo.

En entrevista, el jugador del Austin FC estadounidense compartió que el seleccionador del combinado charrúa lo llamó personalmente para explicarle que la decisión obedece a temas estrictamente "deportivos".

Aunque Torres se mostró triste por la noticia, aseguró que alentará a sus compañeros a la distancia y dijo estar agradecido con Marcelo Bielsa por decirle "las cosas de frente".

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El jugador reconoció que no ha tenido la mejor de las temporadas en el club de la MLS, y aunque el anuncio le tomó por sorpresa, mostró respeto a la decisión del entrenador.

Torres debutó en 2021 en la Copa América durante un partido ante Paraguay. En aquel momento, su llamado estuvo a cargo del entrenador Óscar Washington Tabárez. Desde entonces defendió la camiseta en más de 20 oportunidades.

“ Esta vez no va a ser posible la convocatoria. Ahora toca apoyar a los compañeros desde el lugar que toque. ” Facundo Torres, jugador uruguayo.

Concentración celeste

Este lunes arrancó la actividad en la fortaleza Celeste, a la que se presentaron seis jugadores: Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Darwin Núñez, Juan Manuel Sanabria, Matías Viña y Manuel Ugarte.

Estos futbolistas se suman a los trabajos de Sebastián Cáceres, Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Giorgian De Arracaeta y Santiago Mele, quienes ya se encontraban concentrados.