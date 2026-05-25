Colombia al Mundial: experiencia de James y debut de Díaz

-

Colombia se reporta lista. Las novedades en la lista cafetera previo a United 2026

Otras notas: ¡Sin Madridistas! Yamal lidera a España en United 2026



Colombia volverá al Mundial en la edición de Norteamérica 2026 con su estrella James Rodríguez, un experimentado decidido a brillar como lo hizo hace más de una década, junto al debutante extremo Luis Díaz, según la convocatoria revelada este lunes.

De cara a United 2026 destaca la reincorporación del 'Cucho' Hernández, valorado por su gran momento y su potente pegada de media distancia.

Rodríguez, de 34 años, que jugará posiblemente su última cita mundialista, encabeza a la selección cafetera, ausente en Catar 2022, tras una temporada en la que no logró destacar en el Minnesota United de la liga norteamericana.

Clave en la selección del entrenador argentino Néstor Lorenzo, el 10 jugará la Copa del Mundo con apenas tres partidos disputados como titular en 2026 en su club. Brindó dos asistencias y no anotó goles.

La gran ambición de James es volver a destacar como lo hizo en 2014, cuando fue el goleador del torneo disputado en Brasil, con seis anotaciones, llevando a Colombia hasta cuartos de final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Luis Díaz, por su parte, jugará con 28 años su primer Mundial y en momentos en los que es considerado uno de los mejores delanteros del mundo gracias a su destacado desempeño en Bayern Múnich.

Néstor Lorenzo se destacó como asistente técnico de José Pékerman en Brasil 2014 y Rusia 2018.

El DT argentino, que presentó a los 26 convocados en una rueda de prensa en Bogotá, sostiene que James hace trabajos físicos especiales para llegar en óptimo nivel al torneo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio.



En días previos algunos jugadores ya entrenaban en Medellín.

“ James está bien, llegó bien, ha entrenado mucho. ” Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia.

Sin Falcao ni Cuadrado



En los convocados por Lorenzo también destaca el delantero Luis Suárez, uno de los mayores anotadores de Europa en la temporada con Sporting de Portugal (38 goles).

"Hay jugadores que conocemos muy bien. Otros que en el momento futbolístico que están pasando amerita" la convocatoria, añadió Lorenzo.

Las mayores sorpresas fueron el delantero Juan Camilo "Cucho" Hernández, de buena temporada en Betis de España, y el defensor Willer Ditta, campeón el domingo en México con el Cruz Azul.

La Selección de Colombia acumula 7 clasificaciones a Copas del Mundo, incluyendo el Mundial 2026.

Afuera quedaron veteranos como Juan Guillermo Cuadrado (37 años), actualmente en el Pisa de Italia, y el goleador histórico Radamel Falcao García, cerca del final de su carrera en Millonarios de Bogotá, con 40 años.

Por otro lado, Sebastián Villa quedó fuera del grupo convocado por Lorenzo para encarar el Mundial 2026. Su posible llamado generó polémica en la opinión pública, tras los escándalos judiciales en los que se ha visto involucrado.

Colombia llega al Mundial 2026 bajo un manto de dudas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BetPlay (@betplayco)

El equipo acumuló una racha de 28 partidos sin perder durante casi dos años y medio antes de caer en la final de la Copa América 2024 de Estados Unidos ante la Argentina de Lionel Messi por 1-0.

Luego de esa derrota, el equipo bajó su nivel pero terminó tercero en la eliminatoria sudamericana.

En el Mundial 2026, Colombia debuta en el Grupo K ante Uzbekistán el 17 de junio y luego enfrentará a República Democrática de Congo y a Portugal.

Antes de la Copa Mundial 2026, Díaz se consolidó como el máximo referente de la Selección Colombia.

La lista de 26 convocados:

Porteros

Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Defensores

Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bolonia), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Mediocampistas

James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jáminton Campaz (Rosario Central), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Jorge Carrascal (Flamengo)

Delanteros

Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Jhon Córdoba (Krasnodar), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Juan Camilo Hernández (Betis)