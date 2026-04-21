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FIFA lanza nuevo lote de boletos para el Mundial 2026 a 50 días del inicio

  • Con información de AFP
21 de abril de 2026, 15:16
Rumbo al Mundial 2026
La FIFA ofrece una nueva oportunidad para comprar boletos para United 2026. (Foto: AFP)&nbsp;

La FIFA ofrece una nueva oportunidad para comprar boletos para United 2026. (Foto: AFP) 

La FIFA pondrá a la venta este miércoles un nuevo lote de entradas para los 104 partidos del Mundial, a 50 días del inicio del torneo, previsto para el 11 de junio.

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"Los boletos se venderán por orden de llegada y las compras se realizarán en tiempo real, según disponibilidad", informó el el organismo rector del futbol mundial en un comunicado, en el que precisó que el proceso se realizará a través de su sitio web oficial.

La FIFA también indicó que continuará liberando entradas de forma periódica hasta la final del 19 de julio, siempre sujeto a disponibilidad.

 

Hasta ahora, se han vendido más de cinco millones de boletos, según su presidente, Gianni Infantino, de un total cercano a siete millones disponibles, considerando la capacidad de los 16 estadios.

El Mundial, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones y 104 partidos, de los cuales 78 se disputarán en territorio estadounidense.

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