FIFA lanza nuevo lote de boletos para el Mundial 2026 a 50 días del inicio

La FIFA pondrá a la venta este miércoles un nuevo lote de entradas para los 104 partidos del Mundial, a 50 días del inicio del torneo, previsto para el 11 de junio.
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"Los boletos se venderán por orden de llegada y las compras se realizarán en tiempo real, según disponibilidad", informó el el organismo rector del futbol mundial en un comunicado, en el que precisó que el proceso se realizará a través de su sitio web oficial.
La FIFA también indicó que continuará liberando entradas de forma periódica hasta la final del 19 de julio, siempre sujeto a disponibilidad.
Hasta ahora, se han vendido más de cinco millones de boletos, según su presidente, Gianni Infantino, de un total cercano a siete millones disponibles, considerando la capacidad de los 16 estadios.
El Mundial, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones y 104 partidos, de los cuales 78 se disputarán en territorio estadounidense.