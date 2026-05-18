Historia de la Copa Mundial de la FIFA (4/5)

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Tras el ocaso de Maradona, Estados Unidos descubre el balompié, donde Brasil vuelve a levantar el título 24 años después, aunque perdería otra final cuatro años más tarde frente a la Francia de Zinedine Zidane.

La FIFA se siguió abriendo a nuevos mercados con el primer mundial en Asia 2002, que coincide con el pentacampeonato de Brasil, liderado por Ronaldo Nazario. Cuatro años después se viviría en Alemania una de las mejores ediciones desde el punto de vista organizativo, aunque futbolísticamente no fuera brillante.

Italia 1990

Evitar a toda costa la derrota, éste podría haber sido el lema del "Mondiale" de Italia 1990, donde el buen futbol y las ideas brillaron por su ausencia, no así las amonestaciones: 164, y las tarjetas rojas, 16.

Salvatore Schillaci fue el máximo goleador de Italia 1990.

Además, esta cita ostenta el triste récord de menor promedio de goles: 2.21.

La mayor fiesta del futbol quedó desteñida por el conservadurismo.

Por primera vez, un conjunto africano, Camerún, alcanzó los cuartos de final.

Un buen ejemplo de lo que fue el Mundial llegó en la final entre Alemania Federal y Argentina, en un partido insignificante que aburrió a televidentes y espectadores, en el que Andreas Brehme marcó, de dudoso penal, el gol de la victoria alemana en el minuto 85.

Esta cita mundialista ostenta el récord de menor promedio de goles: 2.21 por partido.

Maradona lloró amargamente y Alemania, a punto de unificarse, festejaba como nunca su tercera victoria en un Mundial.

Estados Unidos 1994

El Mundial de 1994 se disputó en Estados Unidos, donde el futbol -llamado soccer en ese país- era un deporte desconocido que apenas despertaba emociones.

Brasil se coronó campeón después de vencer a Italia en la final, aunque el partido fue muy deslucido con respecto a lo que se pudo ver antes y terminó igualado sin goles.

Brasil se coronó campeón después de vencer a Italia en la final.

El mayor trofeo del futbol se decidió, por primera vez, en una tanda de penales.

El infortunio abrazó a Roberto Baggio, el héroe italiano durante todo el certamen, al fallar el penal decisivo ante un Brasil que volvía a saborear la victoria y su cuarto título mundial tras 24 años de sequía.

Roberto Baggio es el único futbolista italiano que ha logrado jugar y marcar en tres ediciones mundialistas (Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998)

Esta cita mundialista será recordada, asimismo, por la trágica muerte del defensa colombiano Andrés Escobar, asesinado en Medellín durante un incidente presuntamente relacionado con un autogol que marcó en la derrota 2-1 frente a Estados Unidos, y que supuso la eliminación de su país en la ronda inicial.

Diego Armando Maradona protagonizó el escándalo.

El capitán del equipo argentino, que había podido entrar en Estados Unidos gracias a un visado especial dado su pasado con las drogas, dio positivo a cinco sustancias prohibidas (efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina) tras un partido ganado contra Nigeria en la ronda inicial por 2-1.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo retiró del torneo y la FIFA decidió, un mes más tarde, suspenderlo por 15 meses.

Argentina sería eliminada 3-2 en octavos de final por la Rumania de Gheorghe Hagi, el "Maradona de los Cárpatos".

Francia 1998



El Mundial de Francia 1998 presentó varias novedades. La primera, y más importante, fue que los participantes aumentaron de 24 a 32.

Además, se instauró el gol de oro a partir de octavos -el primero lo marcó el francés Laurent Blanc contra Paraguay- y, por último, se prohibieron las rejas para separar al público en las gradas del terreno de juego.

En la final hubo un solo equipo y una única estrella, Zinedine Zidane.

¡Allez les Bleus! fue sin duda la frase más escuchada durante este Mundial, ganado por unos anfitriones que, sin deslumbrar, fueron afianzándose en cada partido hasta explotar en la final ante una selección brasileña que todavía se pregunta qué le pasó aquel 12 de julio para encajar tres goles con tanta facilidad.

Puede que las extrañas convulsiones sufridas por Ronaldo Nazario poco antes del encuentro tuvieran algo que ver, aunque los auriverdes, que partían como favoritos, no acabaron nunca de convencer en los partidos previos.

En la final hubo un solo equipo y una única estrella, Zinedine Zidane, autor de dos goles de cabeza ante unos brasileños incrédulos, que vieron evaporarse su quinto título mundial.

Corea del Sur y Japón 2002

El primer Mundial asiático culminó como un cuento de hadas. Ronaldo, la estrella resucitada, marcó los dos goles de una final inédita y con peso histórico, entre Brasil y Alemania, en un torneo lleno de sorpresas.

El primer Mundial asiático fue un torneo lleno de sorpresas.

Esta final no logró hacer olvidar la inesperada presencia en semifinales de dos invitados sorpresa. Por un lado, Corea del Sur, alzada por la "Marea roja" de sus hinchas, y, por otro, Turquía, cubierta de gloria en su segunda participación mundialista.

En el caso de Corea del Sur, jugó a su favor el hecho de ser local. Por ejemplo, Italia se inclinó ante los asiáticos en octavos y España en cuartos, en dos partidos en que los surcoreanos contaron con actuaciones arbitrales a su favor.

Por primera vez, la Mannschaft y la Seleçao se enfrentaron en un Mundial, y fue en la final. Un choque en la cumbre, dos goles de Ronaldo (8 en total) y el pentacampeonato para Brasil.

Alemania 2006

En este Mundial no destacó ningún jugador por encima del resto. Será recordado porque fue la despedida de Zinedine Zidane, aunque triste y con expulsión en su último partido tras pegar un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi, durante la final entre Francia e Italia.

La Azzurri se impuso en la final a "les Bleus" en los penales después de acabar el tiempo reglamentario con empate a un gol.

En 2006, durante uno de los partidos más memorables, Italia eliminó al anfitrión por 2-0 en tiempos extra.

Ambos equipos estaban cortados por el mismo patrón. Su idea era dejar jugar el balón al contrario y esperar para sorprenderlo en un contragolpe o en un error. Pero los errores fueron pocos y la suerte se decidió en los penales, como en 1994.

Esa búsqueda de resultados hizo que se marcaran apenas 147 goles en 64 partidos, con una de las peores medias de la historia (2.3 tantos por partido).

Las caídas de Brasil y Argentina en cuartos de final permitieron a cuatro equipo europeos clasificarse para semifinales, algo que no ocurría desde 1982.

Lionel Messi jugó un total de 120 minutos en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Se echó de menos a alguna joven promesa. Se esperaba a Lionel Messi, pero el entrenador albiceleste José Pekerman lo dejó casi sin jugar.