Paso bloqueado: Furgón desprendido provoca tránsito lento en ruta al Pacífico

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Ambas vías se encuentran bloqueadas por los trabajos de grúas en el lugar de los hechos.

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La caída de un furgón ha provocado el cierre vehicular en el kilómetro 22.8 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), en jurisdicción de Villa Nueva.

El incidente afectó en un inicio la circulación vehicular en dirección hacia el norte, pero luego de que las grúas intentaran retirar el obstáculo, el mismo se volcó y de momento el paso quedó bloqueado en ambas vías.

Se cierran ambas vías en el km 22.5 CA-9. Grúas trabajan en el furgón volcado. #TransitoVN pic.twitter.com/423viwFZqR — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 18, 2026

Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) permanecen en el lugar para coordinar las labores de atención y regular el paso de los automovilistas mientras se realizan las maniobras para retirar el furgón y despejar la vía.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones y tomar rutas alternas como la Avenida Petapa o El Búcaro, para evitar atrasos.