Jefes de Bloque aún no tienen consensos para aprobar Ley Antilavado en el Congreso

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que esperan alcanzar consensos el próximo lunes, además indicó que varios puntos pendientes corresponden a temas de redacción y forma.

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La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso continuó este lunes 18 de mayo con el análisis de las enmiendas presentadas a la Ley Antilavado, en una reunión donde participaron diputados, representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

El presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que hubo avances importantes en la revisión de las propuestas y adelantó que el próximo lunes esperan concluir los consensos pendientes.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que esperan alcanzar consensos el próximo lunes. (Foto: Archivo/Soy502)

Según explicó, la discusión se enfocó principalmente en aspectos técnicos y legislativos relacionados con la redacción de varios artículos. Aunque todavía existen puntos que deben revisarse, indicó que el diálogo entre las bancadas fue positivo.

"Estamos avanzando lo suficiente para el lunes. Estoy muy tranquilo con la reunión, un comportamiento ejemplar, discusiones de altura, los diputados se portaron muy bien la comisión muy bien", indicó al finalizar el encuentro.

Contreras destacó que algunos temas ya se encuentran cerca de alcanzar consenso, mientras otros continúan bajo análisis para mejorar su redacción. También señaló que los diputados solicitaron una nueva reunión para seguir trabajando sobre el contenido de la normativa.

Las modificaciones propuestas buscan aclarar definiciones y corregir inconsistencias dentro de la iniciativa. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, rechazó las críticas por realizar la reunión sin acceso a medios de comunicación y afirmó que no existe intención de ocultar información.

Análisis de enmiendas

Por su parte, el jefe de bloque de Vamos, Allan Rodríguez, afirmó que las propuestas de enmiendas presentadas en la sesión plenaria anterior, buscan corregir ambigüedades y mejorar definiciones dentro de la iniciativa en temas relacionados con términos, tiempos y procedimientos establecidos en la ley.

También indicó que tras los análisis técnicos realizados durante la reunión, únicamente uno de los cambios propuestos sigue generando observaciones por parte de la SIB, debido a diferencias sobre la redacción de un literal específico.

El diputado Allan Rodríguez aseguró que la mayoría de enmiendas fueron consideradas viables. (Foto: Wilder López/Soy502)

Asimismo, defendió el derecho de los diputados a presentar enmiendas directamente en el pleno y aseguró que el Congreso debe revisar detalladamente cada iniciativa antes de aprobarla.

"Nadie puede limitar la presentación de enmiendas, puesto que no es el único ambiente exclusivo de la comisión, el celo de la comisión tiene una función, pero en el pleno del congreso, que es la máxima autoridad, es donde se discuten las enmiendas de curul", expresó

En la misma línea, el jefe de bloque UNE, Inés Castillo, aseguró que durante la discusión de las enmiendas a la Ley Antilavado hubo avances importantes y afirmó que varias observaciones planteadas por los diputados fueron aceptadas. Además, confirmó que los jefes de bloque volverán a reunirse el próximo lunes para continuar el análisis y buscar un acuerdo político sobre la reforma.

El diputado Inés Castillo aseguró que buscan una reforma antilavado de acuerdo a estándares internacionales sin contradecir la Constitución. (Foto: Wilder López/Soy502)

Castillo explicó que las modificaciones incluyen aspectos de técnica legislativa, redacción y algunos temas para adecuar la normativa a recomendaciones internacionales y evitar que Guatemala pueda ingresar a una "lista gris".

"Estamos haciendo una reforma que pueda responder a esas demandas internacionales y que Guatemala no vaya a caer en una lista gris y también respetando el orden constitucional", indicó.

También señaló que las reformas deben respetar el marco constitucional del país y garantizar que no existan conflictos con la legislación vigente.