Emiten dictamen favorable a propuesta de reformas al Código Procesal Penal

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El diputado Álvaro Arzú aseguró que las reformas también incluyen delitos vinculados a maras y extorsiones.

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La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso aprobó este lunes 18 de mayo el dictamen favorable de las iniciativas 6493 y 6719, las cuales plantean reformas al Código Procesal Penal relacionadas con la prisión preventiva y otros delitos.

La reunión fue presidida por el diputado Álvaro Arzú, presidente de la comisión, quien explicó que el objetivo principal de las modificaciones es establecer reglas más claras sobre la aplicación de la prisión preventiva y evitar abusos en su utilización.

"Una última discusión de ambas iniciativas de ley que busca reformar en cuanto a la prisión preventiva, en donde sabemos que se han efectuado muchísimos abusos en el pasado y se ha utilizado de una forma un poco objetiva y lo que buscamos es establecer las reglas claras en cuanto al uso de la prisión preventiva", explicó.

Las reformas buscan establecer reglas más claras y evitar abusos en la aplicación de la prisión preventiva. (Foto: Organismo Legislativo)

Durante la discusión, los integrantes de la comisión analizaron propuestas; algunas recomendaciones fueron incorporadas al dictamen, mientras otras quedaron fuera de la redacción.

Uno de los cambios más relevantes fue la ampliación del catálogo de delitos que no podrían optar a medidas sustitutivas o prisión preventiva, propuesta impulsada por el diputado José Carlos Sanabria. Entre los delitos agregados figuran casos relacionados con abuso sexual, violación y femicidio, este último término generó debate entre los diputados que integran la comisión.

Las diputadas Sandra Jovel y Andrea Reyes señalaron la importancia de definir correctamente este delito dentro de la normativa para garantizar una aplicación adecuada de la ley.

Durante la reunión también se discutieron delitos vinculados a estructuras criminales y maras.

Según explicó Arzú, las reformas buscan incluir acciones relacionadas con extorsiones y control territorial ejercido por pandillas, aclarando que esto no tiene relación con manifestaciones sociales o bloqueos ciudadanos.

El presidente de la comisión indicó que la intención fue mantener gran parte de las excepciones que ya existen actualmente en la legislación y únicamente agregar algunos delitos específicos considerados de mayor gravedad.