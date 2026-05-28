¡Lesionado! Neymar es duda para el debut de Brasil

-

Neymar sufre una lesión muscular en la pantorrilla derecha y su recuperación llevará entre dos y tres semanas, informó este jueves el médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar.

La presencia del astro en el debut de la Canarinha en el Mundial ante Marruecos está en riesgo.

Neymar ha disputado 13 partidos y marcado 8 goles en tres Copas del Mundo.

Neymar se perderá los amistosos que Brasil jugará contra Panamá, el domingo en Río de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos, y es complicado que llegue al estreno mundialista del Scratch el 13 de junio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Una resonancia magnética "identificó una lesión muscular de grado dos. Nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté liberado", dijo el médico en el complejo de Granja Comary, donde la selección brasileña inició el miércoles su concentración para la Copa del Mundo.