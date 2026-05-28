Países Bajos, la principal amenaza para Suecia, Japón y Túnez

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Países Bajos, triple finalista del Mundial sin haber ganado nunca el título, es el favorito en un Grupo F en el que Japón, Suecia y Túnez tratarán de romper los pronósticos en Norteamérica.

A pesar de no tener una estrella en su escudo, Países Bajos es considerada una de las grandes potencias mundiales del futbol.

Los asiáticos ya sorprendieron en la última edición al dejar eliminada a Alemania en la fase de grupos. Suecia y Túnez cuentan con jugadores para poner en dificultades a cualquier selección, incluido al equipo de Ronald Koeman, que no suma grandes estrellas a su convocatoria como en el pasado.



PAÍSES BAJOS

• Participaciones: 11

• Mejor resultado: subcampeón (1974, 1978, 2010)

• Clasificación FIFA: 7°

• Entrenador: Ronald Koeman

Mito neerlandés y heredero del futbol total de Rinus Michels y Johann Cruyff, Koeman llegó en enero de 2023 para una segunda etapa al frente de la Oranje, aunque no dispone de los astros que tuvieron sus predecesores.

Sin haber logrado los éxitos en los banquillos que tuvo en su etapa de jugador (campeón de Europa con el PSV y el Barcelona y de la Eurocopa con Países Bajos), el antiguo central sueña con que su selección levante al fin el trofeo.

• Estrella: Virgil van Dijk

Virgil van Dijk debutó en un Mundial a los 31 años, en Catar 2022. Lideró a la "Oranje" como capitán.

En una selección que ha tenido a algunos de los mejores delanteros de la historia, la actual estrella de Países Bajos es su central, Van Dijk.

El veterano jugador del Liverpool, de 34 años, lo ha ganado todo a nivel de clubes, pero aún busca un primer título con una selección que cuenta con otros veteranos como De Jong, Aké y Depay, para llegar lo más lejos posible.

JAPÓN

• Participaciones: 7

• Mejor resultado: octavos de final (2002, 2010, 2018 y 2022)

• Clasificación FIFA: 18°

• Entrenador: Hajime Moriyasu

Japón ha participado en 7 ediciones de la Copa Mundial de forma consecutiva desde 1998.

En el cargo tras el Mundial 2018, Moriyasu llevó a su selección a una destacada actuación en Catar, donde se impuso en un grupo integrado por Alemania, España y Costa Rica.

Pero los nipones nunca han superado los octavos de final. Para esa misión, cuentan con un plantel cuya mayoría de jugadores participa en las grandes ligas europeas.

• Estrella: Takefusa Kubo

Takefusa Kubo fue convocado por el seleccionador Hajime Moriyasu como una de las principales figuras creativas de Japón.

Tras la ausencia del lesionado Kaoru Mitoma, es el momento para Kubo de dejar de ser la eterna promesa y convertirse en el jugador que muchos auguraban cuando se formaba en la academia del Barcelona.

El actual jugador de la Real Sociedad, de 24 años, combina velocidad y dominio de la pelota como para convertirse en el director de los Samuráis Azules.

SUECIA

• Participaciones: 12

• Mejor resultado: subcampeón (1958)

• Clasificación FIFA: 38°

• Entrenador: Graham Potter (ENG)

El técnico inglés, ex del Chelsea, comenzó su carrera en los banquillos en el país nórdico, con el modesto Östersund, al que ascendió a la élite desde la cuarta división y le llevó a ganar la copa local en 2017.

El conjunto escandinavo se ha consolidado como una de las naciones no ganadoras más competitivas del torneo.

Tras su paso por la Premier League, regresó a Suecia en octubre de 2025 para sustituir a Jon Dahl Tomasson, cuando parecía que la clasificación para el Mundial era una utopía, pero logró el objetivo en la repesca y ahora espera llegar al menos a los cruces.

• Estrella: Viktor Gyökeres

El delantero del Arsenal fue el hombre decisivo en la clasificación mundialista, con un doblete en la victoria en semifinales del repechaje frente a Ucrania (3-1) y el gol que dio el boleto a los suecos en la final contra Polonia en el minuto 88 (3-2).

Viktor Gyökeres lidera la ofensiva de la selección de Suecia en la Copa del Mundo 2026.

Pese a que le costó adaptarse al Arsenal, luego de haber sido traspasado por el Sporting Lisboa, Gyökeres ha demostrado ser un goleador efectivo, llevando a los Gunners al título de la Premier League por primera vez desde 2004 y a la final de la Champions.

TÚNEZ

• Participaciones: 6

• Mejor resultado: fase de grupos

• Clasificación FIFA: 44°

• Entrenador: Sabri Lamouchi (FRA)

Tras la decepcionante participación de Túnez en la Copa Africana a comienzos de año (eliminada en octavos por Malí con una sola victoria en cuatro partidos), Lamouchi acudió al rescate de las Águilas de Cartago para dirigirlas en el Mundial.

Túnez acumula 7 participaciones en los Mundiales tras sellar de manera imbatible su clasificación para el Mundial 2026.

El excentrocampista de la selección francesa, que dirigió a Costa de Marfil en Brasil 2014, tendrá complicado clasificar por primera vez al combinado norteafricano más allá de la fase de grupos.

• Estrella: Rani Khedira

Rani Khedira, tras representar a las categorías juveniles de Alemania, completó su cambio de nacionalidad y disputará United 2026 con Túnez.

El hermano del que fuera campeón del mundo con Alemania en 2010, Sami Khedira, decidió competir por el país en el que nació su padre, pese a haber jugado en las categorías inferiores de la Mannschaft.

Mediocentro defensivo como su hermano, Rani Khedira ha sido uno de los artífices de la permanencia del Union Berlín en la Bundeliga, con 5 goles y dos asistencias en 32 partidos.