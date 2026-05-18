Luka Modric lidera lista de convocados para el Mundial 2026

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Con 40 años, el mediocampista del AC Milan y de la selección croata, "el Mago de Zadar" lidera el listado de 26 futbolistas con los que el técnico Zlatko Dalic busca, primero, superar un grupo complejo en el que Croacia medirá fuerzas contra Inglaterra, Panamá y Ghana.

El seleccionador oficializó este lunes su listado de cara a United 2026, en el que incluyó a Modric pese a las dudas que existían debido a una fractura de pómulo que sufrió el jugador en abril pasado, misma por la que fue operado.

“ Está entrenando con una máscara (facial) y va bien. Quizá este parón le haya ayudado. ” Zlatko Dalic, entrenador de Croacia.



"Veremos en qué condición está, pero no dudo de él, llegará en buena forma", añadió.



Sobre la primera fase de la Copa del Mundo, aseguró que cuentan con la "calidad, juventud y experiencia... lo que me da optimismo", para avanzar hacia el título.

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Lista de convocados por Croacia para el Mundial:



Arqueros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhage), Ivor Pandur (Hull City)



Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (FC Bayern), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)



Centrocampistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (FC Augsburgo), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)



Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven) Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (CA Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanovic (SC Friburgo)



Reservas: Lovro Majer (Wolsfburgo), Franjo Ivanovic (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb), Ivan Smolcic (Como), Karlo Letica (Lausana), Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb), Adrijan Segecic (Portshmout)