Halo solar se registra este lunes 18 de mayo en Guatemala

Un círculo alrededor del sol se ha percibido este lunes.
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Durante este lunes 18 de mayo se ha podido percibir un anillo luminoso alrededor del sol, que ha sorprendido a los guatemaltecos.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dio a conocer que se trata de un halo solar, que es un fenómeno natural.
Según la institución, esto se forma cuando los rayos del sol atraviesan cristales de hielo suspendidos en la atmósfera en las nubes altas.
Asimismo, dieron a conocer que este fenómeno se observa luego de tormentas eléctricas, tales como las que se experimentaron durante las últimas 24 horas.