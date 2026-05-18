Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Halo solar se registra este lunes 18 de mayo en Guatemala

  • Por Reychel Méndez
18 de mayo de 2026, 14:27
El Insivumeh explica por qué sucede este fenómeno. (Foto ilustrativa: iStock)

El Insivumeh explica por qué sucede este fenómeno. (Foto ilustrativa: iStock)

Un círculo alrededor del sol se ha percibido este lunes.

OTRAS NOTICIAS: Colisión entre picop y tráiler deja a cinco personas heridas

Durante este lunes 18 de mayo se ha podido percibir un anillo luminoso alrededor del sol, que ha sorprendido a los guatemaltecos. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dio a conocer que se trata de un halo solar, que es un fenómeno natural. 

El halo se produce cuando los rayos de sol atraviesan cristales de hielo en la nubes altas. (Foto: Redes Sociales)
El halo se produce cuando los rayos de sol atraviesan cristales de hielo en la nubes altas. (Foto: Redes Sociales)

Según la institución, esto se forma cuando los rayos del sol atraviesan cristales de hielo suspendidos en la atmósfera en las nubes altas. 

Asimismo, dieron a conocer que este fenómeno se observa luego de tormentas eléctricas, tales como las que se experimentaron durante las últimas 24 horas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar