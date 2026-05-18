Halo solar se registra este lunes 18 de mayo en Guatemala

☀️ ¿Has visto un círculo de luz alrededor del Sol? Se trata de un halo solar. Descubre más sobre este impresionante fenómeno y conoce por qué se forma.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/XrmoG8PTCB