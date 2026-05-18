Niño resulta herido tras ataque armado en la zona 6

La víctima es un menor de 11 años, quien fue trasladado a un centro asistencial.
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Un ataque armado se registró la tarde de este lunes 18 de mayo, en la avenida Alta Verapaz de la colonia Santa Luisa, en la zona 6 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios fueron alertados, ya que un menor de edad había quedado herido en el lugar, por lo que los socorristas le brindaron atención prehospitalaria.
La víctima es un niño de 11 años, según indicaron los bomberos quienes posteriormente lo trasladaron de emergencia al Hospital General San Juan de Dios con herida ocasionada por proyectil de arma de fuego.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes investiguen lo sucedido.