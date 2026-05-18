CDAG avanza con licitación internacional para remodelar el Estadio Nacional

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La CDAG confirmó que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya concluyó la fase de diagnóstico para la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) acudieron este lunes al Congreso para explicar el convenio suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinado a la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

El presidente de la CDAG, Francisco Ardón, explicó que el PNUD fue designado como el organismo encargado de desarrollar el proyecto y detalló que actualmente ya concluyó la fase de diagnóstico del estadio.

El presidente de la CDAG, Francisco Ardón, sobre las proyecciones del Estadio Doroteo Guamuch Flores a tavés del convenio con PNUD.

:Wilder López pic.twitter.com/875xdMFhbv — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 18, 2026

Según indicó, el PNUD verificó las condiciones en las que se recibió la obra y estableció que los trabajos físicos necesarios superan el aporte financiero inicial realizado por la CDAG.

La citación estuvo a cargo del diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deporte en el Congreso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Asimismo, señaló que el PNUD ya trabaja en los estudios de mercado para identificar proveedores nacionales e internacionales y preparar las bases del concurso de licitación. Este proceso podría tomar entre cuatro y cinco meses antes de iniciar la ejecución física del proyecto.

De acuerdo con las autoridades, las gestiones comenzaron en abril y el evento de licitación se prevé para agosto.

Además, reiteró que la meta es que el estadio esté listo para octubre del próximo año.

Trabajos contemplados

Entre los trabajos contemplados se encuentra la rehabilitación integral de la pista de atletismo bajo estándares internacionales, la modernización de la gramilla del campo de fútbol y la instalación de 27 mil butacas en el graderío.

Aunque actualmente la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) autorizó un aforo de 18 mil 313 asientos, la CDAG indicó que dejarán instaladas las 27 mil butacas con la expectativa de que puedan habilitarse más espacios en el futuro, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Las autoridades anunciaron la instalación de 27 mil butacas en el estadio, aunque actualmente solo hay autorización para 18 mil 313 asientos. (Foto: Archivo/Soy502)

El proyecto también contempla la modernización del sistema de iluminación con tecnología LED, la instalación de nuevos postes de iluminación y la adquisición de maquinaria especializada para el mantenimiento de la gramilla.

Además, el PNUD incorporará medidas relacionadas con gestión ambiental, seguridad ocupacional y reducción de riesgos, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas.

Presupuesto

Sobre el costo del proyecto, las autoridades reconocieron que hubo un incremento respecto al monto inicial estimado en Q32 millones, debido a que originalmente solo se contemplaban trabajos en la gramilla y la pista de atletismo, pero se añadieron otros componentes, como la iluminación LED, las butacas y la maquinaria especializada.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, la renovación de la gramilla tendría un costo aproximado de Q6.2 millones; la pista de atletismo, Q19.4 millones; la iluminación LED, Q14.3 millones; las butacas, Q13.7 millones; y la maquinaria para conservación de la gramilla, Q2.1 millones.

En conjunto, los trabajos sumarían alrededor de Q55.9 millones. Sin embargo, al incluir gastos administrativos, contratación de servicios y coordinación general de la obra, el monto total ascendería a aproximadamente Q63.5 millones.

Ardón enfatizó que los montos son aproximados y que los mismos podrían variar debido a que el proyecto entrará a un proceso internacional.

¿Por qué el convenio con el PNUD?

Por su parte, Bayron Solórzano, subgerente general técnico de la CDAG, explicó que uno de los principales motivos para trabajar con el PNUD fue la experiencia internacional que posee el organismo en proyectos similares desarrollados en varios países.

Además, destacó que el PNUD cuenta con una red internacional de especialistas y con la capacidad de abrir el proceso a proveedores y empresas de distintos mercados del mundo que permitiría garantizar estándares internacionales en la ejecución del proyecto.

Otro de los factores que influyó en la decisión fue el reconocimiento que Naciones Unidas ha otorgado al PNUD por sus mecanismos de transparencia y manejo de procesos.

La CDAG aseguró que el PNUD fue elegido por su experiencia internacional y mecanismos de transparencia en proyectos similares. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las autoridades también señalaron que dentro de los requisitos establecidos para las empresas participantes se exigirá que todos los materiales e implementaciones cuenten con certificaciones internacionales.

Esto incluye la pista de atletismo y el sistema de iluminación, que deberá cumplir con los niveles de lúmenes requeridos por FIFA para la realización de competencias y partidos oficiales.

La citación fue presidida por el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deporte en el Congreso.